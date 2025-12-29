Kinh tế Hong Kong dự báo tăng trưởng năm thứ 3 liên tiếp

Theo thông tin công bố trên blog cá nhân của ông Paul Chan, Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong ngày 28/12, nền kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến sẽ khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này không chỉ đánh dấu năm thứ ba liên tiếp nền kinh tế Hong Kong duy trì đà mở rộng, mà còn vượt nhẹ so với các dự báo thận trọng hồi đầu năm.

Theo ông Chan, động lực chính dẫn dắt đà tăng trưởng đến từ sự bùng nổ của hoạt động xuất khẩu và đầu tư.

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Hong Kong năm nay chính là sự "lột xác" ngoạn mục của thị trường chứng khoán.

Số liệu thống kê cho thấy, trong 11 tháng kể từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên thị trường đạt gần 260 tỷ HKD (khoảng 33,45 tỷ USD).

Đặc biệt, vị thế "cửa ngõ vốn" của Hong Kong tiếp tục được khẳng định khi tổng số vốn huy động qua các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tính đến giữa tháng 12/2025 đã cán mốc 270 tỷ HKD, đưa đặc khu này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng IPO toàn cầu.

Bên cạnh thị trường tài chính, hoạt động thương mại và đầu tư cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Trong ba quý đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Hong Kong duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thời, đầu tư vốn cố định cũng tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế.

Nhìn về năm 2026, ông Paul Chan bày tỏ sự lạc quan về việc duy trì đà tăng trưởng. Các trụ cột sẽ đóng vai trò là động cơ tăng trưởng chính gồm tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ và thương mại.

Ông Chan khẳng định, trong năm tới, Hong Kong sẽ không chỉ tập trung củng cố vị thế trung tâm tài chính và thương mại quốc tế truyền thống, mà còn dồn lực tăng tốc để phát triển thành một trung tâm đổi mới và công nghệ đẳng cấp thế giới, nhằm tạo ra những dư địa tăng trưởng mới bền vững hơn./.

Hong Kong - Cửa ngõ kết nối hợp tác tài chính Việt Nam và Trung Quốc Ông Lý Duy Hồng cho rằng Việt Nam có không gian phát triển tốt, bất luận từ góc độ tăng trưởng kinh tế nói chung hay là tài chính nói riêng đều có các công ty của Hong Kong đến đầu tư và hợp tác.