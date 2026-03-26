Tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đầu tư khu nhà ở xã hội hơn 5.400 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Nha Trang tại số 3 Phạm Phú Thứ, phường Nha Trang, với quy mô 3.200 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn.

Theo quyết định, dự án do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Rapexco - Đại Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích gần 5ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.431 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 7.960 người. Ngoài 3.200 căn nhà ở xã hội, dự án còn bố trí 780 căn nhà ở thương mại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện thủ tục pháp lý và khởi công từ quý 2/2026. Giai đoạn 2 hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm 2027 đến quý 1/2029.

Trong khi đô thị phát triển nhanh, nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân, lao động tại Khánh Hòa tăng cao, việc bổ sung các dự án nhà ở xã hội được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Theo thông tin từ ngành xây dựng địa phương, những năm gần đây tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội tại khu vực Nha Trang, Cam Lâm và các khu vực đô thị mới. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, nhất là tại các khu vực tập trung đông lao động và dịch vụ du lịch.

Việc phê duyệt dự án mới tại phường Nha Trang sẽ tạo thêm quỹ nhà ở giá phù hợp, góp phần ổn định an sinh xã hội và hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở. Đồng thời, dự án cũng tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng cân bằng hơn giữa phân khúc thương mại và nhà ở xã hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy định về quy hoạch, xây dựng, môi trường và hạ tầng. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn.

Năm 2025-2026, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai và xúc tiến nhiều dự án nhà ở xã hội tại các khu đô thị tại phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và khu vực Cam Lâm.

Các dự án chủ yếu bố trí trên quỹ đất 20% trong các khu đô thị, khu công nghiệp và khu du lịch. Quy mô mỗi dự án từ vài trăm đến trên 1.000 căn hộ, hướng đến phục vụ công nhân, người thu nhập thấp và lao động dịch vụ. Tuy đã có thêm nguồn cung, nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở ngày càng tăng trên địa bàn./.

