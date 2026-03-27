LOTUS V4: Thúc đẩy làn sóng công trình xanh tại Việt Nam

Hệ thống tiêu chí đánh giá công trình xanh quốc gia và quốc tế đầu được phát triển riêng cho thị trường xây dựng Việt Nam do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) quản lý, hướng tới việc thiết lập một bộ chuẩn chung cho thị trường, góp phần định hướng các dự án theo hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng công trình tại Việt Nam.

Đây là thông tin đưa ra tại sự kiện “Lễ ra mắt LOTUS V4-Hội thảo kiến thức cơ bản về công trình xanh” diễn ra vào chiều ngày 27/3.

Theo Bà Phan Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng công trình Xanh Việt Nam (VGBC), LOTUS V4 có mục tiêu đảm bảo sự đồng bộ với các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với bối cảnh Việt Nam, giúp các chủ đầu tư có một lộ trình rõ ràng để hướng tới phát triển bền vững và tiếp cận tài chính xanh.

Bộ tiêu chí của LOTUS V4 bao trùm toàn bộ vòng đời công trình, từ thiết kế, thi công đến vận hành, với chín nhóm nội dung gồm quản lý, khu đất và môi trường, năng lượng, nước, vật liệu và tính tuần hoàn, sức khỏe và tiện nghi, cộng đồng và công bằng, hiệu năng vượt trội và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, LOTUS V4 đặt trọng tâm vào lộ trình khử carbon dài hạn, yêu cầu các dự án xây dựng kế hoạch giảm phát thải rõ ràng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các tiêu chí về hiệu quả năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo được xây dựng nhằm giúp công trình đạt trạng thái “sẵn sàng Net Zero.”

Đại diện VGBC cho biết chứng nhận LOTUS không chỉ là cam kết về môi trường mà còn là công cụ tài chính giúp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực tế từ các dự án đã triển khai cho thấy mức tiết kiệm có thể đạt từ 25-60 % năng lượng và 40-50% nguồn nước, với thời gian hoàn vốn phổ biến trong khoảng 2-5 năm. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư gia tăng giá trị tài sản và năng lực quản trị trong kỷ nguyên ESG.

Khi tuân thủ các tiêu chí của LOTUS V4, các chủ đầu tư không chỉ nâng cao chất lượng công trình theo hướng bền vững mà còn có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn xanh từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Các diễn giả cũng cho rằng trong toàn bộ các yếu tố của công trình xanh, năng lượng đang trở thành trọng tâm của quá trình chuyển đổi. Không chỉ liên quan đến mục tiêu giảm phát thải, hiệu quả năng lượng còn tác động trực tiếp đến chi phí vận hành và khả năng chống chịu trước biến động về nguồn cung. Vì vậy, các tiêu chí liên quan đến hiệu suất năng lượng và năng lượng tái tạo trong LOTUS V4 được xem là nền tảng để công trình đạt trạng thái vận hành bền vững trong dài hạn.

Lễ ra mắt LOTUS V4-Hội thảo kiến thức cơ bản về công trình xanh” quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam cho hay các hệ thống đánh giá công trình xanh, trong đó có LOTUS, đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhận thức rõ điều này, các hiệp hội và tổ chức trong ngành xây dựng đã và đang tích cực triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn nhằm giảm phát thải, tăng cường tái chế và hướng tới phát triển bền vững.

“LOTUS phiên bản 4 sẽ mang lại những cải tiến quan trọng với cách tiếp cận toàn diện hơn, phù hợp hơn với bối cảnh Việt Nam. Đây sẽ là công cụ hiệu quả để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công trình xanh, không chỉ tại Việt Nam mà còn từng bước hội nhập với xu hướng toàn cầu,” ông Hiệp kỳ vọng./.

Công trình xanh bứt tốc, Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng LEED Với khoảng 2,6 triệu m2 diện tích sàn đạt chuẩn LEED, Việt Nam xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận LEED lớn nhất năm 2025.