Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Tư vấn giúp học sinh tự tin chọn nguyện vọng

Các trường tổ chức tư vấn tuyển sinh lớp 10, giúp học sinh chọn nguyện vọng phù hợp. Quy định mới mở rộng cơ hội, đòi hỏi thí sinh tính toán kỹ khi đăng ký.

Trước áp lực thi lớp 10, nhiều trường tại Hà Nội đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh, giúp học sinh định hướng chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện gia đình.

Năm 2026, quy định mới cho phép đăng ký 3 nguyện vọng không giới hạn khu vực, tạo thêm cơ hội nhưng cũng tăng cạnh tranh.

Giáo viên khuyến nghị học sinh cần tham khảo điểm chuẩn, kết quả thi thử và ý kiến tư vấn để lựa chọn chính xác. Thí sinh đăng ký trực tuyến từ 10/4 đến 17/4 và được điều chỉnh trước khi hệ thống khóa dữ liệu./.