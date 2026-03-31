Hà Nội đề nghị các xã, phường rà soát đầu mối cung cấp thức ăn trường học

Ngày 31/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đã ký văn bản số 1245/SGDĐT-CTTTHSSV gửi ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để khắc phục các tồn tại, bất cập, nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm tại trường học theo quy định; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo thẩm quyền.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Với các đơn vị, trường học trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú theo các bước từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát, lưu hồ sơ và xử lý sự cố; kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Các đơn vị rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa ... và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, khám sức khỏe, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc; chỉ tiếp tục ký kết, sử dụng đối với các đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép số giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống...;kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Nhà trường phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định; tiếp tục kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh để tăng cường giám sát độc lập, thường xuyên.

Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ sở giáo dục phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh; đồng thời báo cáo ngay ủy ban nhân dân phường/xã, cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh. Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số hàng được đưa vào các chợ và bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát - đơn vị cung cấp thực phẩm cho một số trường học tại Hà Nội./.

