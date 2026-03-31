Xử lý kịp thời hành vi bạo lực, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo lực liên quan đến học sinh với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương tăng cường giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực trong học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Vụ việc gần đây nhất được ghi nhận tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 26/3. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok giữa hai học sinh Trường Trung học cơ sở 19/8 là E.T.K.L. (lớp 7) và V.N.H. (lớp 8). Sau buổi sinh hoạt tập thể trường, hai em “chọn cách” đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, em học sinh lớp 7 phải nhập viện điều trị khi bị gãy xương sườn số 1, chấn thương phần mềm kèm đa vết thương. Đáng nói, quá trình xảy ra vụ việc nhiều học sinh cùng trường có mặt nhưng không can ngăn mà tung hô và quay clip hai nữ sinh đánh nhau và đăng lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Trường Trung học cơ sở 19/8, mặc dù vụ việc trên xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường nhưng liên quan trực tiếp đến học sinh của trường, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn học đường. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã thăm hỏi, ổn định tâm lý cho các học sinh, đồng thời làm việc với gia đình các học sinh để xử lý theo quy định.

Trước đó, cũng từ mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok nên tối 23/3, hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo gạch, đá, cây gậy tụ tập đến hẻm 25, đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao để đánh nhau. Sau đó, lực lượng công an đã làm rõ 15 đối tượng (13 nam và 2 nữ) trong 2 nhóm tham gia vụ việc trên đều là học sinh trung học cơ sở ở một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận của tỉnh Đắk Lắk.

Đáng lo ngại, những vụ việc liên quan đến bạo lực trong lứa tuổi học sinh không chỉ cá biệt mà diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp, nguyên nhân chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân học sinh tham gia các vụ việc, còn tác động xấu đến môi trường học tập, rèn luyện của học sinh trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập những thông tin xấu độc, xu hướng bạo lực… đối tượng học sinh rất dễ tiếp cận.

Trước tình trạng bạo lực trong học sinh ngày càng phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều về tình hình học tập, rèn luyện và các biểu hiện bất thường của học sinh để kịp thời có biện pháp giáo dục, hỗ trợ phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực học đường theo quy định./.

