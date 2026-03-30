Lâm Đồng: Xác minh, xử lý vụ nhóm học sinh đánh bạn học trong lớp

Trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn video clip về nhóm học sinh đánh một học sinh trong lớp học khiến người dân bức xúc. Qua xác minh, đoạn video clip trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Hàm Chính, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo nhanh của Trường Trung học cơ sở Hàm Chính ngày 30/3, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 27/3, thời điểm các em vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

Khi đó, một nhóm học sinh nam lớp 8 có hành vi xô xát, đánh nhau với học sinh nam cùng lớp là em N.H.P. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân, tối 28/3, video ghi lại cảnh đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội.

Sáng 29/3, học sinh bị đánh được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để thăm khám, theo dõi sức khỏe. Hiện, tinh thần của em học sinh bị đánh đã ổn định, các bác sỹ tiếp tục theo dõi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã họp giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các học sinh có liên quan để xác minh vụ việc xảy ra.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh có con tham gia đánh bạn đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh và gia đình.

Trường Trung học cơ sở Hàm Chính cho biết tiếp tục phối hợp với gia đình và công an xã để làm rõ vụ việc; xử lý học sinh vi phạm theo quy định của ngành Giáo dục.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường công tác giáo dục đạo đức, phòng, chống bạo lực học đường, bổ sung các biện pháp quản lý học sinh trong nhà trường chặt chẽ hơn, hạn chế các trường hợp tương tự xảy ra./.

Xử lý khách quan, nghiêm khắc học sinh vi phạm bạo lực học đường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã làm việc với nhà trường; yêu cầu Trường Trung học cơ sở Lim xác minh thông tin liên quan, nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm khắc, khách quan đúng quy định.