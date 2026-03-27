Lần đầu tiên tổ chức hội thi toàn quốc môn giáo dục thể chất cấp tiểu học

Chiều nay, nhân dịp 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao 27/3, ban tổ chức hội thi "Vận dụng lồng ghép Chiến lược 6C vào dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học” đã tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về dạy và học môn Giáo dục thể chất được triển khai trên quy mô toàn quốc.

Hội thi được Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các đối tác triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026 trên phạm vi toàn quốc, thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất cấp tiểu học. Sau vòng tuyển chọn cấp tỉnh/thành phố, ban tổ chức đã tiếp nhận 170 bài dự thi. Qua quá trình đánh giá chuyên môn, 34 bài dự thi được lựa chọn vào vòng khu vực và 10 giáo viên xuất sắc đã tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Trong khuôn khổ vòng chung kết tại Hà Nội, các giáo viên thực hiện tiết dạy trực tiếp tại lớp học thực tế theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên với các em học sinh đến từ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Các tiết học thể hiện rõ năng lực sư phạm, khả năng tổ chức hoạt động học tập phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học, đồng thời vận dụng linh hoạt và sáng tạo Chiến lược 6C trong điều kiện cụ thể của nhà trường.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 7 giải thưởng theo chủ đề cùng các giải Khuyến khích.

Giải xuất sắc đã được trao cho thầy Thái Văn Thịnh, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. Hai giải Nhất thuộc về thầy Đặng Công Sốt (Trường Tiểu học Phú An 2, thành phố Huế) và thầy Nguyễn Lê Chí (Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Tiết học dự thi của các giáo viên. (Ảnh: BTC)

Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường Tiểu học ở Việt Nam” (Active With Sports) do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Danson Solutions triển khai từ năm 2020.

Dự án được thực hiện với chiến lược 6C trong dạy học, hỗ trợ giáo viên và cán bộ nhà trường, hướng tới phát triển năng lực của học sinh, coi học sinh là trung tâm để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của bản thân.

Chiến lược 6C bao gồm 6 yếu tố cốt lõi: confidence (tự tin), contribution (đóng góp), connection (gắn kết), clear/concise (rõ ràng/súc tích), choice (lựa chọn) và celebration (công nhận, khen ngợi).

Cụ thể, Chiến lược 6C thúc đẩy sự tự tin của học sinh, giúp học sinh thay đổi từ tâm thế “em không thể” thành “em có thể”; tạo cơ hội cho học sinh đóng góp vào tất cả các hoạt động trong giờ học giáo dục thể chất, không để bất kỳ học sinh nào ở ngoài cuộc. Thầy cô giúp học sinh nhận ra những điểm các em đã làm tốt bằng cách công nhận, khen ngợi có chủ đích và thu hút học sinh bằng cách cho các em được chọn lựa các hoạt động yêu thích. Trong tiết học, thầy cô chỉ dẫn cho học sinh một cách rõ ràng, súc tích để trẻ hiểu rõ cách thức thực hiện và các nguyên tắc an toàn. Bên cạnh đó còn có các hoạt động nhằm tăng cường gắn kết giáo viên với học sinh và giữa các học sinh.

Các giờ học giáo dục thể chất theo Chiến lược 6C đã mang lại sự hào hứng cho các em học sinh. (Ảnh: BTC)

Sau gần 6 năm thực hiện, Chiến lược 6C đã từng bước được lan tỏa thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn và vận dụng thực tiễn tại hầu hết các địa phương. Chiến lược 6C góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tăng cường sự tham gia của tất cả học sinh trong giờ học, xây dựng môi trường học tập tích cực và giàu tính tương tác.

Từ việc thực hiện thí điểm ở một số địa phương trong năm 2020, dự án đã lan tỏa và thổi luồng gió mới trong việc dạy và học môn Giáo dục thể chất trong các trường tiểu học thuộc 34 tỉnh, thành trên khắp cả nước, mang đến lợi ích cho hơn 7 triệu học sinh.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam khẳng định, hội thi là dấu mốc quan trọng để tổng kết hành trình 6 năm triển khai Chiến lược 6C, là minh chứng sống động nhất cho sự thành công của dự án.

Đây là dịp để ghi nhận nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giáo viên trong việc chuyển hóa những định hướng lý thuyết từ chương trình tập huấn thành những tiết dạy thực tế đầy sáng tạo và hiệu quả. Bên cạnh đó, hội thi còn giữ vai trò là nhịp cầu kết nối, tạo môi trường cho giáo viên tại các địa phương có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi và đúc kết kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ.

Cũng theo Giáo sư Lê Anh Vinh, hiệu quả của Chiến lược 6C không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thể lực hay kỹ năng vận động mà quan trọng hơn là sự thay đổi về tâm thế của học sinh trong các giờ học giáo dục thể chất. Thông qua các yếu tố cốt lõi của chiến lược, học sinh không chỉ chủ động, hào hứng hơn trong giờ học mà còn từng bước hình thành lối sống lành mạnh, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh tự tin trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được của dự án trong giai đoạn vừa qua đã thể hiện đúng tinh thần đổi mới giáo dục toàn diện, tập trung phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Chiến lược dạy học tích cực này sẽ là chất liệu thực tiễn quý báu để Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp học tiếp theo trên phạm vi toàn quốc.

Đây cũng là những hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có yêu cầu về đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất cho học sinh./.

