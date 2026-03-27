Thành phố Hồ Chí Minh: Chính sách mạnh, thu hút đội ngũ giỏi về trường đại học

Chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu và năng lực cạnh tranh của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Thực tiễn cho thấy để phát triển được đội ngũ giỏi, cùng với chính sách tài chính mạnh, cần tạo dựng môi trường học thuật tốt cùng cơ chế phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chính sách mạnh hút nhân tài

Mới đây, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) công bố chính sách đãi ngộ đột phá để thu hút và giữ chân tài, nâng cao vị thế quốc tế. Cụ thể, ứng viên có học hàm, học vị cao khi trở thành giảng viên UEH sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng đối với giáo sư, 300 triệu đồng với phó giáo sư và 150 triệu đồng với tiến sỹ.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng thu hút nhân tài cho các cơ sở tại địa phương, với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn theo từng trường hợp cụ thể.Bên cạnh thu hút nhân lực mới, trường còn triển khai chính sách khuyến khích đối với giảng viên, viên chức cơ hữu chủ động nâng cấp học hàm, học vị, với mức hỗ trợ 150 triệu đồng khi được bổ nhiệm giáo sư, 100 triệu đồng cho phó giáo sư và 50 triệu đồng với Tiến sỹ.

Không dừng lại ở thu hút ban đầu, nhà trường còn chú trọng chính sách giữ chân thông qua tăng thu nhập hàng tháng. Cụ thể, giáo sư, phó giáo sư cơ hữu được cộng thêm 20 triệu đồng/tháng; với hợp đồng đồng cơ hữu được cộng thêm 10 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, mức lương cố định hàng tháng của các giáo sư, phó giáo sư dao động từ 52-120 triệu đồng, chưa bao gồm thu nhập từ giảng dạy vượt định mức, nghiên cứu khoa học...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách này thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường trong việc đầu tư cho con người - tài sản trí tuệ cốt lõi quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu và năng lực cạnh tranh của nhà trường.

Từ năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình VNU350 nhằm thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành.

Chương trình đã thu hút được 71 nhà khoa học từ các cơ sở uy tín thế giới, tham gia và dẫn dắt các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, với nhiều kết quả bước đầu tạo giá trị ứng dụng thực tiễn.

Năm 2026, chương trình tiếp tục tuyển 167 chỉ tiêu cho cho các trường, viện trong hệ thống, tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn theo xu thế phát triển khoa học, công nghệ.

Đối tượng tham gia chương trình là các tiến sỹ, có năng lực nghiên cứu, công bố, chuyển giao và định hướng nghiên cứu rõ ràng. Trúng tuyển, nhà khoa học sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ đồng bộ cả về tài chính và môi trường phát triển.

Với nhà khoa học trẻ, trong 3 năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C (tối đa 200 triệu đồng); khi hoàn thành đề tài đã cấp, sẽ được ưu tiên xét cấp đề tài tiếp theo theo năng lực (tối đa 1 tỷ đồng) hoặc được hỗ trợ để xin cấp đề tài cấp cao hơn.

Đến năm thứ 4, nhà khoa học được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu (tối đa 10 tỷ đồng). Năm thứ 5, họ được hỗ trợ xét công nhận chức danh phó giáo sư cấp Nhà nước.

Với nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu sẽ được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại B (tối đa 1 tỷ đồng); hoàn thành đề tài đã cấp, họ tiếp tục được ưu tiên xét cấp đề tài tiếp theo (tối đa 1 tỷ đồng), hoặc được hỗ trợ để xin đề tài cấp cao hơn.

Ở các năm tiếp theo, nhà khoa học được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu (tối đa 30 tỷ đồng), được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh và đăng ký chủ trì đề tài các cấp.

Giờ giảng dạy thực hành tại phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chính sách chung, các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng xây dựng cơ chế riêng để tăng sức hút nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu theo định hướng quốc tế.

Tại Trường Đại học Bách Khoa, với các chính sách đang triển khai, giảng viên người Việt Nam có học vị tiến sỹ và thời gian công tác dưới 3 năm có thu nhập trung bình khoảng 35 triệu đồng/tháng; từ 3 năm đạt khoảng 45 triệu đồng/tháng.

Giảng viên là phó giáo sư, giáo sư, thu nhập trung bình lên tới 85 triệu đồng/tháng. Giảng viên người nước ngoài có mức lương theo vị trí việc làm cao gấp 3 lần giảng viên trong nước, cũng hỗ trợ chi phí đi lại và chỗ ở.

Tại Trường Đại học Kinh tế-Luật, thu nhập của tiến sỹ từ 35-55 triệu đồng/tháng; phó giáo sư từ 55-75 triệu đồng/tháng; giáo sư từ 65-80 triệu đồng/tháng. Trường còn có chính sách thu hút nhân sự mới với mức 350 triệu đồng với giáo sư, 250 triệu đồng cho phó giáo sư và 150 triệu đồng với tiến sỹ.

Bên cạnh đó, khi giảng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư cũng được trường hỗ trợ kinh phí lần lượt là 150 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Nuôi dưỡng để phát triển bền vững

Thực tế cho thấy bên cạnh thu hút, cần có chính sách nuôi dưỡng để đội ngũ phát triển bền vững, cống hiến và gắn bó lâu dài. Nhờ kết hợp giữa thu hút và nuôi dưỡng đội ngũ, Trường Đại học Sài Gòn tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ từ 25,4% năm 2016 lên 49,6% hiện nay.

Cùng với bảo đảm thu nhập cạnh tranh, trường áp dụng chế độ thưởng một lần cho giảng viên mới tuyển và giảng viên đang công tác khi đạt học vị, học hàm cao (100 triệu đồng với tiến sỹ, 150 triệu đồng với phó giáo sư và 300 triệu đồng với giáo sư).

Trường triển khai cơ chế tăng thu nhập cho nghiên cứu khoa học theo hướng gắn với KPI, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu. Nhà trường chủ động đầu tư cho viên chức đi học tiến sỹ, với mức hỗ trợ 200 triệu đồng mỗi người cho kinh phí học tập và thêm 50 triệu đồng khi bảo vệ luận án.

Trong thời gian học, giảng viên vẫn được hưởng 50-60% định mức giờ giảng chuẩn như một khoản thu nhập bổ sung.

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai hiệu quả nhiều giải pháp đột phá trong thu hút đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.

Theo Tiến sỹ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bên cạnh cơ chế tuyển dụng linh hoạt với nhân lực chất lượng cao, trường tiếp tục nâng cao đãi ngộ đối cho đội ngũ thông qua nhiều chính sách. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, nhà trường đã bổ sung trong quy chế chi tiêu nội bộ, cho phép chi trả chi phí thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt theo mức tương đương thị trường.

Để chính sách này hiệu quả hơn, nhà trường đề xuất được phép linh hoạt hơn trong việc quyết định mức chi thuê chuyên gia, nhà khoa học theo giá thị trường và khả năng tài chính của đơn vị khi vượt quy chế chi tiêu nội bộ.

Nhà trường xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, như phụ cấp 150% lương theo hệ số trong thời hạn 5 năm; ưu tiên bồi dưỡng, phát triển thành chuyên gia đầu ngành; tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho gia đình chuyên gia, đặc biệt là người nước ngoài.

Nhà trường cũng xây dựng cơ chế trả lương theo vị trí việc làm nhằm ổn định và nâng cao đời sống cho đội ngũ và tăng sức hút đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, với vục tiêu đến năm 2030, nâng tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sỹ đạt từ 50%.

Bên cạnh chính sách về tài chính, sức hút đối với đội ngũ giỏi còn đến từ môi trường học thuật. Đây là yếu tố được nhiều trường xác định là nền tảng để cạnh tranh bền vững về nhân lực chất lượng cao.

Những năm qua, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả các đề án nâng cao thu nhập của giảng viên, thu hút các nhà khoa học quốc tế cùng chương trình hỗ trợ, phát triển nhóm nghiên cứu, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tạo động lực cho đội ngũ trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Nhờ đó, số lượng công bố khoa học của trường đã tăng gấp 5 lần trong hơn 10 năm qua, đạt trên 1.000 bài/năm, hơn một nửa được đăng trên các tạp chí uy tín.

Giai đoạn 2021-2025, trường công bố 4.730 công trình quốc tế (WoS/Scopus), tăng hơn 2 lần so với giai đoạn trước. Không chỉ mạnh về công bố, giai đoạn 2015-2024, trường ký kết 7.842 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Quốc tế hóa toàn diện cũng được nhà trường xem là yếu tố chiến lược trong nâng cao chất lượng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu. Hiện trường mở rộng hợp tác quốc tế với hơn 100 trường đại học uy tín cùng nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với cơ chế tự chủ từ sớm cùng chính sách phát triển đội ngũ hiệu quả, đã thu hút được đội ngũ giảng viên, nhà khoa học từ nhiều nơi trên thế giới.

Tính đến tháng 11/2025, trường có 264 giảng viên, giảng viên đạt trình độ tiến sỹ hơn 63% và giáo sư, phó giáo sư gần 30%; gần 2% giảng viên là người nước ngoài, qua đó, góp phần xây dựng môi trường học thuật đa quốc gia và nâng cao năng lực nghiên cứu./.

