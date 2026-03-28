Hà Nội: Thí sinh sẽ biết “tỷ lệ chọi” ngay khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

Năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến với lượng hồ sơ được cập nhật liên tục. Thí sinh sẽ có thể biết được số lượng nguyện vọng vào các trường tại thời điểm đăng ký.

Chỉ còn hai tháng nữa, hơn 100.000 học sinh Thủ đô sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Đây là một kỳ thi được đánh giá vô cùng căng thẳng do tính cạnh tranh cao. Năm nay, Hà Nội cũng đã có nhiều điều chỉnh trong công tác tuyển sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về vấn đề này.

Điều chỉnh vì quyền lợi người học

- Thưa ông, ông có thể cho biết đâu là những điểm mới quan trọng trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội?

Ông Nghiêm Văn Bình: So với những năm học trước, Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong quá trình dự tuyển vào lớp 10.

Thứ nhất, liên quan đến điều kiện dự tuyển, các năm trước, học sinh hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ phải có nơi thường trú tại thành phố Hà Nội mới đủ điều kiện dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội thì năm nay chỉ cần các em hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ có nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú) là đủ điều kiện dự thi.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Điểm mới thứ hai liên quan đến khu vực tuyển sinh. Các năm trước, Hà Nội phân thành 12 khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên, năm nay thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên sẽ không còn khu vực tuyển sinh. Học sinh có thể đăng ký tối đa là 3 nguyện vọng vào các trường bất kỳ trên địa bàn thành phố.

Điều này rất thuận lợi cho học sinh trong quá trình lựa chọn đăng ký nguyện vọng, đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện đi lại, điều kiện của gia đình của cá nhân học sinh. Đây là cũng sẽ là “cú hích” để các nhà trường phải nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút học sinh, nhất là học sinh khá, giỏi.

Điểm mới thứ ba là sự điều chỉnh về chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng kế tiếp trong quá trình xét tuyển, rút ngắn từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và từ 2 điểm xuống còn 1 điểm đối với nguyện vọng 3.

Bên cạnh những điểm mới cơ bản trên, năm nay thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 theo phương thức trực tuyến. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ không cần thiết.

Những trường hợp đặc biệt do những điều kiện bất khả kháng, học sinh không thể đăng ký trực tuyến, các em có thể đăng ký trực tiếp thông qua phiếu đăng ký dự tuyển để nhà trường hỗ trợ đăng ký trực tuyến trên hệ thống.

- Ông có thể cho biết vì sao Hà Nội bỏ quy định điều kiện về thường trú và năm nay sẽ khoảng bao nhiêu học sinh sẽ được thi vào lớp 10 nhờ quy định mới này?

Ông Nghiêm Văn Bình: Theo số liệu thống kê các năm trước đây, có tương đối nhiều học sinh không đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội do vấn đề hộ khẩu thường trú.

Với quy định mới, rất nhiều học sinh tại các trường trung học cơ sở vì nhiều lý do chưa đăng ký thường trú, chỉ đăng ký tạm trú cũng có thể đăng ký dự tuyển.

Em Nguyễn Thanh Trà, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Chương Dương (ngồi bên phải) cho hay em rất hạnh phúc khi được tham gia thi lớp 10 công lập tại Hà Nội dù chưa đăng ký thường trú tại Thủ đô. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Điều này giúp các em có cơ hội tiếp cận công bằng hơn trong việc xét tuyển vào lớp 10, giảm bớt khó khăn cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình đã có thời gian cư trú rất lâu trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng chưa đăng ký thường trú.

Ứng dụng công nghệ, hỗ trợ tối đa cho thí sinh

- Năm nay, việc xét tuyển các nguyện vọng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc nào, thưa ông?

Ông Nghiêm Văn Bình: Nguyên tắc xét tuyển năm nay vẫn giữ ổn định như mọi năm, chỉ thay đổi về mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng.

Cụ thể, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng, xếp theo thứ tự ưu tiên cao nhất là nguyện vọng 1. Khi học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2, khi không trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 3. Việc xét tuyển là bình đẳng giữa các nguyện vọng, chỉ chênh lệch về mức điểm.

Năm nay, mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng đã giảm từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và từ 2 điểm xuống còn 1 điểm đối với nguyện vọng 3. Điều này giúp các em có nhiều cơ hội hơn trong lựa chọn đăng ký nguyện vọng và tăng cơ hội trúng tuyển ở các nguyện vọng 2, 3.

- Ngày 10/4 tới đây, các em học sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng. Việc lựa chọn trường như thế nào là băn khoăn của không ít học sinh, phụ huynh, nhất là lo ngại việc bỏ phân tuyến có thể làm gia tăng cạnh tranh ở trường các trường tốp trên. Ông có sự tư vấn nào cho thí sinh và phụ huynh trong vấn đề này?

Ông Nghiêm Văn Bình: Một số phụ huynh, học sinh lo lắng số lượng đăng ký sẽ đổ dồn vào các trường có uy tín, có chất lượng, điểm chuẩn cao trong nhiều năm và đẩy điểm chuẩn cao hơn nữa. Tuy nhiên, ngành giáo dục đào tạo Thủ đô đã có nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các em có sự lựa chọn đăng ký phù hợp hơn.

Giờ học ôn luyện của học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Thứ nhất là đẩy mạnh công tác phân luồng. Các nhà trường sẽ tăng cường việc định hướng giáo dục nghề nghiệp để phân luồng học sinh, giúp các em có lựa chọn bậc học cao hơn một cách phù hợp. Ngoài việc học văn hóa, các em có thể lựa chọn vào các trường dạy nghề kết hợp học văn hóa. Đây cũng là một hướng đi rất phù hợp trong thời đại hiện nay.

Mặt khác, một trong những điểm rất mới năm nay là trong quá trình đăng ký nguyện vọng trực tuyến, hệ thống sẽ có thống kê nguyện vọng theo thời gian thực, cập nhật liên tục. Theo đó, thí sinh sẽ có thể theo dõi để biết được số lượng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và tổng số nguyện vọng vào các trường. Từ đó, các em sẽ cơ sở cụ thể, thực tế hơn để cân nhắc việc đăng ký và đổi nguyện vọng đăng ký.

Ngoài ra, khi các em đăng ký nguyện vọng, hệ thống cũng cảnh báo về các khoảng cách đi lại để tránh những trường hợp đăng ký theo đám đông, đăng ký các nguyện vọng mà có thể sau này nếu trúng tuyển cũng không học do khoảng cách đi lại quá xa hoặc điều kiện chăm sóc không được đảm bảo.

Đây là hai điểm mới liên quan đến kỹ thuật và hệ thống tuyển sinh mà chúng tôi đang triển khai và hy vọng rằng điều này sẽ giúp các em có thêm thông tin tham khảo để cân nhắc kỹ hơn khi đăng ký, đặc biệt là khi thay đổi nguyện vọng.

- Chỉ còn hai tháng nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng này. Ông có lời khuyên gì cho thí sinh để các em có thể ôn tập và thi đạt kết quả tốt nhất?

Ông Nghiêm Văn Bình: Trước bất cứ một kỳ thi nào, tâm lý lo lắng và băn khoăn không chỉ của học sinh mà của cả gia đình cũng như các nhà trường là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, để có một kỳ thi an toàn, hiệu quả thì hơn ai hết, bản thân các em phải xây dựng cho mình một kế hoạch ôn tập khoa học, hợp lý.

Ngoài việc tập trung ôn tập, các em cần dành thời gian cho bản thân, đảm bảo về sức khỏe, tâm lý để có tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi.

Để tránh những rủi ro không đáng có, việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi là điều bắt buộc. Các em cần phải đọc rất kỹ quy chế, nhất là các nội dung liên quan đến trách nhiệm của thí sinh, những vật dụng không được mang vào phòng thi. Những nội dung này sẽ được các nhà trường tăng cường hướng dẫn và quán triệt cho các em và tiếp tục được các điểm thi, cán bộ coi thi hướng dẫn, quán triệt hơn nữa trước khi thi.

Tôi cũng rất mong các gia đình luôn luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ, là nơi trú dựa vững chắc cho các em. Sự ủng hộ của gia đình luôn là một bước đệm quan trọng, tạo tiền đề tâm lý tốt nhất để các em đủ tự tin khi bước vào kỳ thi.

Và cho dù kết quả thi thế nào chăng nữa, có thể đạt kỳ vọng hoặc chưa như mong đợi, đây cũng chỉ là một bước khởi đầu và các em vẫn còn rất nhiều cơ hội, tương lai vẫn rất rộng mở chờ đón các em ở phía trước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Học sinh "chạy nước rút" ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào hai ngày 30 và 31/5. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)