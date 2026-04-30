Bảo tồn di tích gắn với giáo dục lịch sử ở Ngọc Hồi

Ngọc Hồi đưa học sinh học lịch sử tại di tích, biến kiến thức thành trải nghiệm, góp phần giáo dục truyền thống và phát huy giá trị di sản gắn với thực tiễn.

Tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội), việc đưa học sinh đến học lịch sử tại Di tích Quốc gia Chiến thắng Ngọc Hồi đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong giáo dục truyền thống.

Từ lễ kết nạp đội tại “địa chỉ đỏ” đến các buổi học ngoại khóa, lịch sử không còn là những trang sách khô cứng mà trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp học sinh hiểu sâu, cảm nhận rõ và thêm tự hào về quá khứ dân tộc.

Hiện địa phương quản lý 34 di tích, trong đó có 26 di tích được xếp hạng, nổi bật là di tích Chiến thắng Ngọc Hồi gắn với Hoàng đế Quang Trung.

Việc đầu tư, tu bổ đồng bộ không chỉ bảo tồn giá trị lịch sử mà còn biến di tích thành không gian giáo dục sống động, góp phần nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm và lòng tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ./.