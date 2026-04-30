Tiêu hủy các vật liệu nổ thu được khi trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn

Ngày 30/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị sẽ tiến hành hủy nổ số vật liệu nổ thu được trong quá trình trục vớt xe tăng, gồm: đạn, băng đạn, đạn cối, đạn súng tiểu liên AR-15, đạn pháo 120 ly...

Phần lớn số đạn thu được đã bị rỉ sét, nhiều đầu đạn chỉ còn phần đuôi; chỉ có một số đạn cối cỡ lớn còn chất lượng khoảng 50%.

Do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, toàn bộ số vật liệu nổ này đã được đưa về thao trường quân đội để xử lý, hủy nổ theo quy định.

Trong quá trình trục vớt, ngoài xác xe tăng, lực lượng chức năng còn thu gom nhiều hiện vật, hài cốt và vật dụng khác...

Về chủng loại xe tăng, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn thông tin hiện chưa thể xác định được do phương tiện bị hư hại, biến dạng nặng, nhiều bộ phận rỉ sét, hỏng nát. Cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành giám định, đánh giá để xác định chủng loại và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Hiện xác xe tăng này đã được đưa về xưởng sửa chữa tổng hợp của Phòng Hậu cần-Kỹ thuật quân sự để vệ sinh, đánh giá mức độ hư hại.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29/4, sau 5 giờ khẩn trương triển khai trục vớt, chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới cát trong thời gian dài đã được các đơn vị chức năng trục vớt thành công.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với doanh nghiệp để sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này./.

Toàn cảnh cuộc trục vớt thành công chiếc xe tăng bị chôn vùi ở bãi biển Quy Nhơn Hiện chiếc xe tăng đã được kéo lên khỏi mặt cát và đang được lực lượng quân đội vận chuyển đưa về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.