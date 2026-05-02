Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 2/5 về việc bổ sung Dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI và soạn thảo theo trình tự, thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan của Quốc hội theo quy định.

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2025 cho thấy, Luật Luật An toàn, vệ sinh lao động đã góp phần hình thành hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều quy định của Luật và văn bản hướng dẫn đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học-công nghệ và nền kinh tế số; chưa bao quát đầy đủ khu vực lao động không có quan hệ lao động; còn tồn tại chồng chéo với một số luật chuyên ngành và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hội nhập quốc tế./.

