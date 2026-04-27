Xử phạt thiếu nữ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều vào đường cao tốc

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng của Cục đã xử lý vi phạm đối với thiếu nữ không đội mũ bảo hiểm đi xe máy ngược chiều vào đường cao tốc và người bạn đi cùng.

Chủ phương tiện cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Sáng 26/4, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 14K1-161.xx, phía sau chở theo một cô gái khác, di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc.

Đáng chú ý, người điều khiển xe máy còn đi ngược chiều đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Từ thông tin phản ánh trong clip, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra. Vào tối cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị P T (sinh năm 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) về hàng loạt hành vi vi phạm: Điều khiển xe môtô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh trên 50cm3; không đội mũ bảo hiểm cho người đi môtô; chở người ngồi trên xe môtô không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái của xe môtô.

Vi phạm diễn ra vào 8 giờ 5 ngày 26/4, tại km 17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (chiều đường Hải Phòng - Móng Cái).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cũng lập biên bản với chị B T H (sinh năm 1987, trú tại xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh) là chủ xe môtô biển số 14K1-161.xx đối với hành vi vi phạm: để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe môtô tham gia giao thông.

Chị H K A (sinh năm 2009, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) đối với hành vi ngồi trên xe môtô không đội mũ bảo hiểm. Tổng tiền phạt cho 3 người trên là 16,5 triệu đồng./.

