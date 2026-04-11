Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trong đêm

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, ngay trong đêm đầu tiên ra quân tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý 42 trường hợp vi phạm, tạm giữ 30 phương tiện.

Cụ thể, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ đã triển khai tuần tra, xử lý trên tuyến đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) từ 21 giờ tối 10/4 đến 4 giờ sáng 11/4. Qua đó, đã xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 8 trường hợp độ chế, thay đổi màu sơn; 20 trường hợp không có giấy phép lái xe; 20 trường hợp không đăng ký xe; 2 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 7 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 4 trường hợp không biển số; 2 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông...

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 1 xe môtô không gắn biển số, nghi là tang vật vụ án trộm cắp tài sản (tra cứu thông tin trên hệ thống Đăng ký xe, Tổ công tác đã điện thoại và chủ phương tiện cung cấp xe bị mất trộm ngày 31/3/2026 tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn), Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho tang vật, đối tượng cho Công an phường Hòa Cường để điều tra làm rõ.

Sau 22 giờ, lực lượng chức năng đã giải tán hơn 100 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập trên hơn 50 xe môtô tại khu vực Quảng trường 29/3.

Sau 24 giờ, Tổ công tác đã tiến hành làm việc, kiểm tra tại 5 cơ sở kinh doanh bi-da, Internet trên đường 2/9 (khu vực gần Quảng trường 29/3); 3 điểm kinh doanh đồ ăn vặt khu vực đường Phan Đăng Lưu - nơi có nhiều thanh thiếu niên tụ tập, qua đó đã đẩy đuổi, giải tán hơn 50 xe môtô.

Đợt ra quân lần này được triển khai trên cơ sở phương án cụ thể theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Trọng tâm là tuyến đường 2 Tháng 9 (đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Nguyễn Văn Linh và các tuyến kết nối xung quanh). Đây là khu vực thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

Với tinh thần quyết liệt, xuyên suốt, “không ngừng, không nghỉ,” lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ giữa tuần tra công khai, hóa trang mật phục, kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn tại các vị trí trọng điểm. Các tổ công tác được yêu cầu bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tụ tập đông người, điều khiển xe không biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ chế phương tiện, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm...

Công an thành phố Đà Nẵng xác định rõ quan điểm xử lý là phát hiện đến đâu, ngăn chặn đến đó; xử lý tận gốc, triệt để, đúng quy định pháp luật, không để hình thành các đoàn xe gây mất trật tự công cộng trên đường phố. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, cán bộ chiến sỹ và cả đối tượng vi phạm; không để phát sinh tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền, công khai kết quả xử lý để tạo sức răn đe, phòng ngừa chung./.

