Bắt đối tượng vận chuyển 16.000 viên nghi ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Thanh Thủy
Các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/5, Công an xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX), Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Phòng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) bắt giữ đối tượng vận chuyển 16.000 viên nghi ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào 17 giờ 55 ngày 1/5, các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe môtô 74AH-027.XX di chuyển từ khu vực trang trại trồng cây ở thôn Tân Tiến (xã Tân Lập) ra hướng Quốc lộ 9.

Tại giá để đồ phía trước yên xe, đối tượng chở theo một bao nylon nhiều màu sắc.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra. Các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 16.000 viên nén màu hồng và xanh.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng H.V.B (sinh năm 2001), trú tại bản Cồn, xã Tân Lập khai nhận đây là ma túy tổng hợp, được mua từ Lào đưa về để sử dụng và bán kiếm lời.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
