Phạt tù 6 đối tượng mua bán ma túy trái phép từ châu Âu về Việt Nam

Sau 1 ngày xét xử, chiều 24/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt nhóm 6 đối tượng mua bán ma túy trái phép từ châu Âu về Việt Nam.

Tòa tuyên án tù chung thân đối với 5 bị cáo gồm Đỗ Trọng (sinh năm 1993, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Doãn Phong (sinh năm 1974, trú tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1974, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội), Phạm Thành Công (sinh năm 1972, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Lương Thúc Phong (sinh năm 1998, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An).

Bị cáo Lương Thị Hậu (sinh năm 1995, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) bị phạt 27 năm 6 tháng tù về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 250-Bộ luật Hình sự) và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 249-Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 9/2024, Đỗ Trọng quen biết Lương Thị Hậu và từng cùng nhau sử dụng ma túy loại “nước vui.”

Sau khi quen Hậu được hơn một tháng, Đỗ Trọng liên lạc với Hậu hỏi có đầu mối chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam hay không. Hậu nói có em trai ruột là Lương Thúc Phong, đang sinh sống ở châu Âu, có sẵn nguồn ma túy. Hậu đã cung cấp điện thoại của Phong cho Trọng để hai bên liên lạc chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Tháng 10/2024, Phong đã liên lạc với Trọng và thống nhất sẽ giấu ma túy lẫn trong các hộp muối ngâm chân, đồ spa đóng thùng giấy rồi chuyển về Việt Nam và thuê Trọng nhận các thùng hàng trên mang về nhà cất giấu với tiền công là 50 triệu đồng và được cho toàn bộ số muối ngâm chân.

Tới đầu tháng 12/2024, Phong thông báo với Trọng ma túy đã chuyển về Việt Nam. Khi đó, Trọng bàn bạc với Phong, Nguyễn Thế Cường và Phạm Thành Công để cùng nhận số ma túy trên và cả nhóm cùng đồng ý.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê những người chuyên chở hàng hóa và di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình vận chuyển ma túy từ kho của đơn vị chuyển phát hàng hóa ở khu vực Thượng Thanh đến phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội) thì bị Cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định, số ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự được là 18.043,98 gam MDMA. Ngoài ra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ 11,850 gam ma túy gồm các loại: Methamphetamine, Heroin.../.

