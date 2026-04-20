Vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 143kg ma túy: Tuyên hai án tử hình

Tối 20/4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có yếu tố xuyên quốc gia.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lập Sơn (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1999) mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Phan Thị Bích Trâm (sinh năm 1995) 20 năm tù cùng tội danh.

Đối với tội “vận chuyển trái phép chất ma túy," bị cáo Võ Bá Thịnh (sinh năm 1989) bị tuyên phạt tù chung thân; 4 bị cáo quốc tịch Lào gồm Thongchaleun Youkhanthone, Syvongphet Saiykham, Sisoulath Vydavone, Sivongxay Chok cùng mức án chung thân; bị cáo Keobounmanh Heng (sinh năm 1995) bị tuyên phạt 20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng 25/12/2023, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nơi ở của Nguyễn Lập Sơn tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (cũ) phát hiện, thu giữ hơn 30,8kg Ketamine và 51,24kg Methamphetamine.

Khám xét mở rộng, cơ quan chức năng thu giữ thêm gần 12kg Ketamine, gần 20kg Methamphetamine, hơn 4,5kg heroin cùng nhiều tang vật liên quan, nâng tổng khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm lên hơn 143,5kg.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Lập Sơn đã cùng đồng phạm sử dụng nơi ở làm địa điểm cất giấu, phân chia ma túy để giao cho các đối tượng khác tiêu thụ theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu là Lâm Thiên Hiệp (đang bị truy nã). Sơn được trả tiền công hàng tháng và tiền thuê nhà để làm nơi chứa ma túy.

Bị cáo Phan Thị Bích Trâm biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn đồng ý, hỗ trợ việc giao nhận ma túy. Nguyễn Đức Thịnh nhiều lần tham gia giao ma túy, tổng cộng khoảng 25kg.

Đối với bị cáo Võ Bá Thịnh và nhóm bị cáo quốc tịch Lào, cơ quan tố tụng xác định các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam bằng ô tô, sau đó trung chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Nhóm này được trả công để vận chuyển với phương thức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử xét hỏi, làm rõ vai trò từng bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát luận tội, đề nghị mức án nghiêm khắc, trong đó có 2 án tử hình và 7 án chung thân. Các luật sư tham gia bào chữa đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Sau phần tranh tụng và nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy đặc biệt lớn, có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét một số tình tiết, Hội đồng xét xử đã giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo so với đề nghị của Viện Kiểm sát, trong đó bị cáo Phan Thị Bích Trâm được giảm xuống 20 năm tù do có vai trò phụ thuộc, đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Đối với đối tượng chủ mưu Lâm Thiên Hiệp và một số đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã tách vụ án, tiếp tục truy bắt, xử lý theo quy định của pháp luật./.

