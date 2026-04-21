Công an tỉnh Lai Châu bắt 3 đối tượng thu 9 bánh heroin

Sáng 21/4, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin.

Từ cuối tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên vào địa bàn tỉnh Lai Châu (khu vực biên giới thuộc các xã Dào San, Sì Lở Lầu, Khổng Lào), nghi vấn vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lớn.

Qua xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá, với sự tham gia, phối hợp của các lực lượng.

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 15/4/2026, tại đoạn đường Tỉnh lộ 132 thuộc địa phận bản Xín Chải, xã Sì Lở Lầu, các lực lượng đã bắt quả tang Ly A Thọ (sinh năm 1997, trú tại bản Nậm Vì, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin (khối lượng 2.947,35 gam), 1 xe máy nhãn hiệu honda WAVE RSX không có biển kiểm soát, 1 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét đối với Lý A Dìa (sinh năm 1991) và Lầu A Páo (sinh năm 1987) cùng trú tại xã Sì Lở Lầu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại nơi ở của Lý A Dìa gồm 1 gói nhỏ chứa 2,25gam heroin, 1 gói chứa 2,09gam nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với các đơn vị, lực lượng củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng phạm tội trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải khen thưởng các lực lượng tham gia phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép ma túy. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trực tiếp tham gia phá án. Kết quả của chuyên án không chỉ mang ý nghĩa về mặt nghiệp vụ mà còn có tác động tích cực trong việc ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, Công an tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Đặc biệt phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại khu vực biên giới./.

