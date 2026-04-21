Tuyên án 8 năm tù đối với bị cáo phạm tội “Giết người”

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Trần Văn Phương (45 tuổi, ngụ ấp 13, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh).

Theo cáo trạng, Phương và vợ là chị N.T.U.N. (44 tuổi) có hai con chung. Trong thời gian chung sống, người vợ mở quầy bán cháo tại nhà để mưu sinh.

Khoảng tháng 4/2025, do thường xuyên ghen tuông vô cớ, Phương nảy sinh mâu thuẫn với vợ, sau đó bỏ về sống cùng cha mẹ ruột. Đến tháng 6/2025, khi chị N.T.U.N. đề nghị ly hôn, Phương tỏ ra tức giận.

Sáng 22/6/2025, bị cáo mang theo một con dao (loại dao Thái Lan dài 22,5 cm) quay lại nhà trong lúc vợ đang bán cháo cho khách. Tại đây, Phương lớn tiếng mắng chửi vợ nhưng người vợ không phản ứng, tiếp tục bán hàng. Bất ngờ, Phương dùng dao đâm nạn nhân liên tiếp 4 nhát.

Sau khi gây án, Phương đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, bị tổn thương màng phổi, tỷ lệ thương tật được giám định là 11%, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Việc nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Do đó, hành vi của Phương cấu thành tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định từ trước khi gây án cho đến nay, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phương 8 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự./.

