Đắk Lắk: Tuyên án tử hình đối tượng nghiện ma túy, sát hại vợ và gia đình vợ

Ngày 21/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về các tội "giết người," "cướp tài sản," "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H (sinh năm 1992) và có 1 con chung là cháu N.C.T.M (sinh năm 2022). Do Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà Trần Thị D (sinh năm 1970, mẹ chị H) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà tại đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) để sinh sống.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng gia đình vợ đối xử không tốt với mình; nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị H không nghe máy. Đối tượng chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào balô, đón xe thồ đến trước nhà bà D, chờ thời cơ gây án.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13/9, Thuận đi đến trước cổng nhà bà D rồi gọi anh Bùi Hữu N (sinh năm 2002, em trai chị H) mở cổng. Khi anh N vừa mở cổng, Thuận đã dùng búa, dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo cáo trạng, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H và bà D khi các nạn nhân chạy ra hô hoán. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P (sinh năm 2013, con riêng của chị H). Rất may, dù bị thương nặng, cháu P đã bỏ chạy ra ngoài theo hướng cửa sau, trèo tường rào chạy thoát sang nhà hàng xóm và được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ thương tật 17%.

Đối với con chung của Thuận và chị H là cháu M, Thuận không xuống tay sát hại. Sau khi gây án, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại. Sau đó, Thuận lục lọi lấy 6 triệu đồng và điện thoại di động của bà D rồi bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, Thuận mua ma túy sử dụng; sau đó tiếp tục dùng dao khống chế, đe dọa, cướp xe máy và tài sản của một người phụ nữ khác.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường 19/5 (phường Ea Kao). Tổng tài sản bị Thuận chiếm đoạt là 50,4 triệu đồng. Theo kết quả giám định pháp y các nạn nhân (chị H, bà D, anh N) đều tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Thuận là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, thực hiện liên tiếp hành vi giết nhiều người đối với nhiều nạn nhân trong cùng một gia đình; trong đó có người chưa thành niên. Sau khi gây án, bị cáo còn có hành vi cướp tài sản để bỏ trốn, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật nên cần áp dụng mức án cao nhất.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tranh tụng tại phiên tòa, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội "giết người"; 9 năm tù về tội "cướp tài sản"; 6 năm tù tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng," quy định tại điểm a, b, đ, e, n khoản 1 Điều 123; điểm đ khoản 2 Điều 168 và điểm a khoản 4 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Thuận phải nhận là tử hình.

Với đối tượng tên “K” - người bán ma túy cho đối tượng Thuận, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định tách hành vi để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

