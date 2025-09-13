Đắk Lắk: Đã bắt được nghi phạm vụ án mạng trong đêm khiến 3 người chết

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 13/9 tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) khiến 3 người chết và 1 người bị thương

Nghi phạm của vụ án này được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (hay gọi là Hào, sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Ea Kao.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 1 giờ ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà gia đình chị N.T.K.H (sinh năm 1992, trú tại Thành Nhất); đối tượng đã dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H. Hậu quả, chị H, bà T.T.D (sinh năm 1970, là mẹ chị H) và anh B.V.N (sinh năm 2002, là em chị H) tử vong.

Cháu T.T.P. (sinh năm 2012, là con trai chị H) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Cháu T.T.P. tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc./.

Đắk Lắk khẩn trương truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng Vào khoảng 1 giờ ngày 13/9, một đối tượng trú tại phường Ea Kao đến nhà chị H ở phường Thành Nhất rồi dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình, làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.