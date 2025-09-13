Đắk Lắk: Người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao sát hại nhiều thân nhân trong đêm

Rạng sáng 13/9, tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao đâm một số người trong gia đình vợ khiến 3 người chết (gồm: vợ, mẹ vợ và em vợ) cùng 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng công an đang khoanh vùng, phong tỏa khu vực xung quanh số nhà 20/17 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) để khám nghiệm, điều tra.

Hiện vẫn chưa bắt được đối tượng gây ra án mạng./.

