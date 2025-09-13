Xã hội

Đắk Lắk: Người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao sát hại nhiều thân nhân trong đêm

Một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao đâm một số người trong gia đình vợ khiến 3 người chết (gồm: vợ, mẹ vợ và em vợ) cùng 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Rạng sáng 13/9, tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đã dùng dao đâm một số người trong gia đình vợ khiến 3 người chết (gồm: vợ, mẹ vợ và em vợ) cùng 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng công an đang khoanh vùng, phong tỏa khu vực xung quanh số nhà 20/17 đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất) để khám nghiệm, điều tra.

Hiện vẫn chưa bắt được đối tượng gây ra án mạng./.

