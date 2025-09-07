Thông tin mới nhất về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh

Tối 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, thường trú tại xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Nhã là nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là một phụ nữ bị sát hại và thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Trước đó TTXVN đã thông tin, sáng 7/9, người dân xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng không còn nguyên vẹn dưới một đoạn kênh, đã bốc mùi hôi và phân hủy nặng liền báo cho cơ quan chức năng.

Quá trình truy xét nhanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định và bắt giữ nghi phạm là đối tượng Nguyễn Thành Nhã.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nhã khai nhận: Từ khoảng tháng 1/2025 đến nay, đối tượng chung sống như vợ chồng với chị T.T.Đ (sinh năm 1993), thường trú xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũ), tại một phòng trọ thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (cũ), nay là xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Lời khai ban đầu, đối tượng cho biết chị Đ có quan hệ tình ái với nhiều người khác nên đã can ngăn nhiều lần.

Khoảng 19 giờ ngày 29/8, đối tượng Nhã bắt gặp chị Đ cùng một người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ tại xã Đức Hòa, nên phát sinh mâu thuẫn.

Khi về đến phòng trọ, Nhã khuyên can nhưng chị Đ không nghe nên hai bên dẫn đến xô xát. Khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Đ lấy dao chém Nhã, Nhã đưa tay trái lên đỡ rồi chụp dao, tay phải đánh mạnh vào sau đầu của chị Đ khiến nạn nhân bất tỉnh. Ít phút sau Nhã kiểm tra thì thấy chị Đ đã tử vong.

Khoảng 24 giờ, đối tượng bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, cột miệng bao, rồi sử dụng xe môtô của nạn nhân để chở thi thể đi phi tang.

Đến sáng 7/9, người dân đi làm đồng tại xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện những phần thi thể bốc mùi và phân hủy nặng nên khẩn trương báo cho cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

