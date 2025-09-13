Đắk Lắk khẩn trương truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng

Vào khoảng 1 giờ ngày 13/9, một đối tượng trú tại phường Ea Kao đến nhà chị H ở phường Thành Nhất rồi dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình, làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 13/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt nghi phạm và điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng: Vào khoảng 1 giờ ngày 13/9, 1 đối tượng trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đến nhà chị H (sinh năm 1992, trú tại Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) rồi dùng dao đâm liên tiếp vào các thành viên trong gia đình chị H.

Hậu quả vụ việc khiến chị H, mẹ chị H, và em chị H tử vong. Con trai chị H bị thương nặng đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát./.