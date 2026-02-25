Đồng Nai: Làm rõ vụ sát hại vợ bằng điện lưới rồi tạo hiện trường giả

Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ sát hại vợ bằng điện lưới rồi tạo hiện trường giả, bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thương (53 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo việc chị Q.T.TH., (46 tuổi, ngụ tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ trên, Công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường và có biểu hiện dàn dựng. Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương (53 tuổi) đột ngột rời khỏi bệnh viện. Gia đình nghi ngờ chị Q.T.TH. không phải bị tai nạn điện.

Công an phường Bình Phước đã truy tìm và xác định Lê Văn Thương bỏ trốn về quê nên đã phối hợp với Công an xã Khánh An (Cà Mau) xác minh vị trí của Thương, di lí đối tượng về trụ sở Công an phường Bình Phước làm việc.

Ban đầu Lê Văn Thương quanh co chối tội, cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ khi nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.

Công an phường Bình Phước đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền./.

