Bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Hữu Minh (35 tuổi, trú tại thôn Đức Lộc, xã Đức Lập) để điều tra hành vi cướp giật tài sản (theo quy định tại Điều 171, Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn xã vào đêm 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 22/2, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Nữ Khánh Linh (18 tuổi, trú tại xã Đức Lập) về việc bị cướp giật tài sản.

Chị Linh điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 48MĐ1-008.11 lưu thông trên đường Nguyễn Viết Xuân thuộc thôn 10, xã Đức Lập thì có 1 đối tượng đi xe máy, đội mũ bảo hiểm màu đen, mang khẩu trang áp sát, rồi nhanh chóng cướp giật 1 điện thoại di động Iphone 12 Promax mà chị đang để trong túi xách và tẩu thoát.

Công an xã Đức Lập đã nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án. Chỉ sau 10 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Lập đã bắt được đối tượng Trần Hữu Minh khi đó đang lẩn trốn tại rẫy càphê ở xã và thu giữ tang vật có liên quan. Đối tượng Trần Hữu Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

