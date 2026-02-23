Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy."

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (Lào Cai).

Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm, sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

Quá trình điều tra xác định Triệu Văn Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người); điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ Luật hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện.

Cụ thể, phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý đã va chạm với phương tiện thủy chở hành khách biển kiểm soát YB-0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu YB-0876H chở 22 hành khách và một lái tàu; trong đó 17 người được cứu sống và sức khỏe ổn định, còn 6 người tử vong. Tất cả hành khách này đều là anh em trong gia đình./.

Chìm tàu ở hồ Thác Bà: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân Tại 4 gia đình tới thăm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong.