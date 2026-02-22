Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Tính đến 17h25 ngày 22/2/2026, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6/6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu xảy ra vào ngày 21/2 trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Thi thể nạn nhân được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, vào khoảng 19 giờ 15, ngày 21/2 trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, xảy ra đâm va với phương tiện thủy chở hành khách biển số YB0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. 17 người đã tìm thấy, ổn định; 6 người mất tích.

Trong đêm 21, rạng sáng 22/2, có khoảng 500 người được huy động tham gia tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích. Do trời có mưa nhỏ nên khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tiếp tục cập nhật./.

Cận cảnh lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai đã huy động gần 500 người khẩn trương khắc phục hậu quả, nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích.