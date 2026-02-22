Cấp cứu 510.000 người bệnh và 20.300 ca phẫu thuật trong 8 ngày nghỉ Tết

Bộ Y tế thông tin, số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị là 131.303 trường hợp; trong 24 giờ qua các y bác sỹ đã tiếp nhận 84.206 lượt khám, cấp cứu; 35.010 bệnh nhân nhập viện; nâng tổng số lượt khám, cấp cứu là 510.051 lượt; số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 182.897 lượt.

Trong những ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân ra viện là 167.038 lượt; 17.932 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương.

Cũng trong 24 giờ qua, các bác sỹ đã thực hiện 3.285 ca phẫu thuật, nâng tổng số ca phẫu thuật trong 8 ngày Tết lên 20.327 ca, trong đó 3.392 ca phẫu thuật cấp cứu.

Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã đón 2.993 trẻ sơ sinh chào đời, nâng tổng số trẻ sơ sinh chào đời trong 8 ngày nghỉ Tết của cả nước đón 16.742 ca, trong đó có 8.272 ca mổ đẻ.

Theo Bộ Y tế, lũy kế trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám, kiểm tra 25.326 lượt trường hợp nghi do tai nạn giao thông, trong đó 10.056 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 trường hợp tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, ghi nhận 338 trường hợp khám, cấp cứu; 179 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 3 trường hợp tử vong.

Theo hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 34/34 tỉnh, thành phố và 5 viện khu vực, trong dịp Tết không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc. Các trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận tại Cà Mau và Thanh Hóa đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Tổng hợp trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; 369 trường hợp nhập viện theo dõi điều trị.

Về dịch bệnh, theo tổng hợp báo cáo từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, trong 24 giờ từ 11h30 ngày 20/2 đến 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 59 trường hợp sốt xuất huyết (không có ca tử vong), 74 trường hợp tay chân miệng (không có ca tử vong), 1 trường hợp sởi (không có ca tử vong).

Như vậy, tính từ 11h30 ngày 14/2 đến 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 trường hợp sởi; không ghi nhận ca tử vong do các bệnh trên; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn./.

