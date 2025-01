Hơn 121.000 bệnh nhân đón Giao thừa Tết Ất Tỵ trong bệnh viện

Theo Bộ Y tế, tới ngày 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ) vẫn còn 121.154 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Tính riêng từ sáng 27/1 đến sáng 28/1, các cơ sở khám chữa bệnh đã tiếp nhận 88.704 bệnh nhân đến khám, cấp cứu.

Tính chung trong 4 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ (từ 25/1-28/1/2025) tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 310.725 người, trong đó nhập viện là 83.464 người, tổng số ca phẫu thuật là 9.420 ca trong đó có 1.356 ca phẫu thuật cấp cứu.

Điều trị và cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán: Các bệnh viện đã sẵn sàng Các bệnh viện đã lên phương án chuẩn bị sẵn sàng từ nhân lực đến trang thiết bị, thuốc cũng như các hoạt động quan tâm, sẻ chia với người bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán.

Cũng trong 4 ngày nghỉ Tết đã có 7.720 trẻ em chào đời tại các cơ sở y tế.

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông từ sáng 27-28/1 là là 3.469 trường hợp.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, từ 7 giờ ngày 27/1 đến 7 giờ ngày 28/1 đã có 35 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ; 10 trường hợp khám, cấp cứu do vũ khí tự chế, vật liệu nổ khác. Như vậy, từ ngày 25-28/1 đã có 82 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại; 22 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế và chưa ghi nhận ca tử vong.

Về tình trạng ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, tổng hợp trong 4 ngày từ 25-28/1 đã có 299 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá; chưa ghi nhận ca tử vong. Cũng trong thời gian này chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Kiểm dịch Y tế quốc tế các tỉnh, thành phố, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong 4 ngày đầu nghỉ Tết cho thấy trong 4 ngày từ 25/1-28/1 cả nước ghi nhận 211 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, không có ca tử vong; ghi nhận 66 trường hợp mắc mới tay chân miệng; không có ca tử vong.

Về dịch bệnh sởi, báo cáo của Bộ Y tế cho thấy từ ngày 27-28/1, đã ghi nhận 90 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Như vậy tổng trong 4 ngày từ 25-28/1, cả nước ghi nhận 677 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và không có ca tử vong.

Trong những ngày đầu nghỉ Tết, chưa ghi nhận ổ dịch/chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng./.