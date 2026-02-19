Trên 129.600 người bệnh được điều trị khỏi, ra viện trong 5 ngày nghỉ Tết

Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18/2 đến 7 giờ ngày 19/2, tức mùng 3 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã tổ chức thường trực đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 59.718 lượt người bệnh.

Theo báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc, tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2/2026), tổng số lượt khám, cấp cứu là 358.024 lượt người bệnh.

Trong 24 giờ qua, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 29.725 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 118.191 người. Tổng số ca phẫu thuật trong 24 giờ là 2.985 ca, trong đó có 502 ca phẫu thuật cấp cứu.

Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, tổng số ca phẫu thuật là 14.140 ca, trong đó 2.486 ca phẫu thuật cấp cứu.

Trong ngày mùng 3 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ đón 2.647 trẻ chào đời, trong đó số ca mổ đẻ là 1.405 ca. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số trẻ sinh tại bệnh viện là 11.013 trẻ, trong đó số ca mổ đẻ là 5.239 ca.

Tổng số ca tử vong trong 24 giờ qua, bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp tiên lượng tử vong xin về, là 337 người bệnh. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, tổng số ca tử vong là 1.388 người bệnh.

Số người bệnh ra viện là 15.198 người; số chuyển viện là 2.184 người. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số người bệnh ra viện là 129.665 người, số chuyển viện là 10.761 người.

Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong 24 giờ qua là 1.518 lượt; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 14.748 lượt.

Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thăm và động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại thời điểm 7 giờ ngày 19/2, số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 111.325 người. Lượng máu dự trữ tại các cơ sở khám chữa bệnh là 18.112 đơn vị máu.

Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 4.058 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 18.255 người.

Trong số này, số người bệnh phải nhập viện điều trị, theo dõi là 1.727 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 7.283 người. Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 338 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 1.602 người.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 28 người, trong đó tử vong trước viện 13 người, tử vong tại viện 6 người và tiên lượng tử vong xin về 9 người.

Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người, gồm tử vong trước viện 55 người, tử vong tại viện 27 người và tiên lượng tử vong xin về 41 người (số liệu do bệnh nhân và người nhà khai, chưa được xác minh theo danh sách hoặc loại trừ nguyên nhân khác).

Số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 19/2/2026 là 5.573 người.

Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 32 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 303 trường hợp. Số trường hợp nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa là 14 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 158 trường hợp. Số tử vong do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 0 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết ghi nhận 1 trường hợp.

Đối với tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, trong 24 giờ qua có 19 trường hợp khám, cấp cứu; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 57 trường hợp.

Số nhập viện nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế là 7 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 29 trường hợp. Số tử vong nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế trong 24 giờ qua là 1 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 3 trường hợp.

Số lượt khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa là 91 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 432 người. Số nhập viện theo dõi, điều trị trong 24 giờ qua là 57 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 232 người. Số chuyển viện là 0 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 9 trường hợp.

Báo cáo ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu, tự tử; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết cũng ghi nhận 1 trường hợp.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; bảo đảm thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo đầy đủ; dự trữ đủ máu, sinh phẩm, dịch truyền, thuốc để cấp cứu, khám chữa bệnh trong suốt dịp nghỉ Tết./.

