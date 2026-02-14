"Bỏ túi" những kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe, vững vàng chào đón năm mới

Tết đến, nhà nhà tất bật dành nhiều thời gian cho việc mua sắm, trang trí, dọn dẹp nhà cửa đón Tết, nhiều người bỏ quên hay lơ là chăm sóc sức khỏe.

Do vậy, dù mải sắm Tết và bận trang hoàng nhà cửa, mỗi người nên biết cân bằng thời gian và các công việc để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Ăn đúng giờ

Tất bật lo đón Tết, nhiều người bị cuốn theo công việc nên dễ bị quá bữa/bỏ bữa, nhưng việc ăn uống thất thường lại là nguyên nhân gây sự mệt mỏi, thiếu tập trung, hay các bệnh lý tiêu hóa, đường huyết, tim mạch.

Vì vậy, dù bận rộn với công việc dọn dẹp nhà cửa, bạn cần được bảo đảm ăn đúng/đủ bữa, sau khi "ấm bụng" và dạ dày được "nghỉ ngơi," bạn hãy bắt tay vào công việc trong sự thoải mái, hiệu quả nhất.

Thưởng thức bữa ăn ngon

Chất dinh dưỡng trong thực phẩm có khả năng giúp cân bằng và giảm căng thẳng. Khi cơ thể nhận đủ carbohydrate từ tinh bột, đường và chất xơ, hoạt động của hormone serotonin - giúp cân bằng cảm xúc (được mệnh danh là "hormone hạnh phúc") sẽ được kích thích, mang đến cảm giác thư giãn và bình yên.

Do đó, một cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe tinh thần dịp Tết là mỗi người tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon với món ăn yêu thích, bên cạnh những người thân yêu. Bữa ăn này sẽ kích thích cơ thể sản sinh các hormone giúp bạn cảm thấy thư thái và vui vẻ trong ngày Tết.

Ngoài ra, trái cây và rau xanh là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào, đồng thời có tác động tích cực đến tâm trạng. Axit béo không bão hòa omega-3 có trong ngũ cốc, hạt và cá cũng hỗ trợ việc giải phóng hormone dopamine và tăng cường tính linh hoạt của màng tế bào não, mang lại cảm giác hạnh phúc rõ rệt. Vì vậy, dịp Tết mỗi người đừng quên thưởng thức những bữa ăn ngon trong hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân và những người xung quanh.

Uống rượu bia có chừng mực

Rượu bia thường là một phần không thể thiếu trong các buổi tiệc tùng dịp Tết, nhưng việc uống quá nhiều rượu bia có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu có ý định uống, hãy đặt giới hạn cho bản thân và cố gắng không vượt quá một lượng hợp lý. Hãy uống nước giữa các lần uống rượu, điều này giúp giảm ảnh hưởng của rượu đối với cơ thể và hỗ trợ quá trình giải độc.

Uống nhiều nước

60% trọng lượng cơ thể là nước cho thấy đây là thành phần đặc biệt quan trọng với sự sống. Khi thiếu nước, nhẹ thì cơ thể sẽ bị khát, mệt mỏi, phản ứng chậm nặng thì có thể gây hạ huyết áp, nhịp tim tăng có thể gây tử vong.

Bạn hãy bổ sung nước nhiều nhất cho cơ thể bằng nước lọc, hoặc các loại nước ép trái cây, trung bình mỗi ngày cơ thể cần từ 2-2,5 lít nước tùy trọng lượng cơ thể.

Không khí Tết ngập tràn khắp mọi miền của đất nước. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Ngủ đủ giấc

Có không ít người dân chủ quan kỳ nghỉ Tết nên thức quá muộn, hoặc ngủ nướng cả ngày để "bù đắp" cho trong năm đầu tắt, mặt tối.

Theo chuyên gia ngay cả vào dịp Tết, người dân nên bảo đảm ngủ đủ giờ để được lấy lại sức khỏe và sự thư giãn, thoải mái nhất cho não bộ, tăng cường trí nhớ, tăng sự tập trung, tăng miễn dịch phòng chống bệnh tật...

Duy trì luyện tập

Tết được xem là thời gian xả hơi, thư giãn nên người dân thường chú trọng tới mâm cao cỗ đầy, ăn uống tụ tập, vui chơi mà quên việc tập thể dục ngày Tết.

Khi bạn ít vận động, lười tập thể dục sẽ phải đối mặt với vóc dáng "phì nhiêu", tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa. Vì thế, mỗi người nên duy trì luyện tập ngay cả ngày Tết bằng việc dọn dẹp nhà cửa, lên xuống chạy cầu thang, đi bộ khi du xuân, đi lễ đầu năm, hoặc luyện tập thể thao vừa sức.

Chú ý một số bệnh thường gặp

Do Tết diễn ra trong thời điểm chuyển mùa Đông-Xuân, cùng chế độ sinh hoạt/ăn uống thất thường, mất cân bằng, sử dụng đồ uống có cồn, thực phẩm giàu đạm... là những tác nhân gây ảnh hưởng sức khỏe trong dịp Tết.

Trong dịp Tết, một số vấn đề sức khỏe có thể phát sinh do thay đổi thói quen sinh hoạt.

Bệnh tiêu hóa: Các món ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh có thể gây ra rối loạn tiêu hóa. Hãy luôn chọn đồ ăn an toàn và hợp vệ sinh.

Cảm cúm và các bệnh mùa lạnh: Trời lạnh cùng với không khí đông đúc dịp lễ có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh. Hãy giữ ấm cho cơ thể và chú ý đến vệ sinh cá nhân.

Kiểm tra sức khỏe trước Tết: Nếu có tiền sử bệnh mạn tính, hãy đi khám trước để đảm bảo bạn có sức khỏe tốt nhất cho các hoạt động trong Tết.

Theo chuyên gia, những người mắc bệnh lý mạn tính, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai cần kiểm soát chặt chẽ sức khỏe. Mỗi người hãy "bỏ túi" những kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe, vững vàng chào đón năm mới trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc và thuận lợi./.

