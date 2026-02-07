Quảng Ninh: Lập “lá chắn” phòng chống dịch Nipah tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Nipah tại một số quốc gia trên thế giới, các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, các Tổ kiểm dịch Y tế tại khu vực Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 (thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) đã kích hoạt hệ thống giám sát ở mức độ cao nhất. Theo đó, công tác giám sát thân nhiệt được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng kiểm dịch tập trung theo dõi chặt chẽ các trường hợp hành khách đến hoặc trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch lưu hành.

Các đơn vị quản lý cửa khẩu cũng phối hợp tổ chức truyền thông trực tiếp, phổ biến thông điệp phòng bệnh và hướng dẫn hành khách nhận biết sớm các dấu hiệu nghi ngờ để thực hiện khai báo y tế kịp thời.

Tại phường Móng Cái 1, chính quyền địa phương và các đơn vị y tế đã xây dựng phương án đáp ứng cụ thể, sẵn sàng các điều kiện cần thiết về vật tư, trang thiết bị phòng hộ cá nhân và hóa chất khử khuẩn để xử lý ngay khi phát sinh tình huống.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, bao gồm cả hệ thống tư nhân được yêu cầu tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ như: đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng hoặc các dấu hiệu thần kinh của viêm não cấp tính.

Đội phản ứng nhanh tại các trạm y tế đã được củng cố, duy trì chế độ trực 24/7 để tiếp nhận thông tin và xử lý các điểm nguy cơ.

Công tác phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng tại biên giới khu vực Móng Cái được duy trì chặt chẽ nhằm đảm bảo việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đúng quy định.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền tại các khu dân cư biên giới được đặc biệt chú trọng. Trưởng các khu phố phối hợp cùng ngành y tế rà soát, theo dõi biến động dân cư, nhất là những người trở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo nguyên tắc "ăn chín, uống sôi," giữ gìn vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây tiềm tàng.

Đặc biệt, người dân được hướng dẫn tuyệt đối không săn bắt, buôn bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã, nhất là loài dơi ăn quả – tác nhân chính có nguy cơ mang và phát tán virus Nipah.

Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng, Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng đang nỗ lực thiết lập "lá chắn" an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước nguy cơ dịch bệnh Nipah xâm nhập./.

Đà Nẵng kích hoạt 3 kịch bản ứng phó với virus Nipah từ Ấn Độ Trước nguy cơ xâm nhập của virus Nipah có tỷ lệ tử vong lên tới 75% từ ổ dịch Ấn Độ, ngày 30/1, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch khẩn cấp, tăng cường giám sát 23.000/lượt khách quốc tế mỗi ngày.