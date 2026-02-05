Chương trình phối hợp nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2026-2031

Chiều 5/2, Cục Dân số (Bộ Y tế) và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh công tác dân số Việt Nam đang đứng trước những chuyển biến mang tính chiến lược, với trọng tâm là chuyển từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển toàn diện, bền vững, từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, suốt vòng đời. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số hợp lý và chủ động thích ứng với già hóa dân số, bước đầu là chăm sóc sức khỏe, nâng cao hơn nữa với mục đích sống lâu, tiếp đến là sống khỏe và sống có ích.

Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nội dung Chương trình phối hợp được xây dựng bài bản, toàn diện, bám sát các Nghị quyết quan trọng của Trung ương và Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 42-NQ/TW, Kết luận số 149-KL/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW và Luật Dân số, đồng thời đề nghị hai bên cụ thể hóa Chương trình phối hợp bằng các kế hoạch, hoạt động cụ thể hằng năm, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức, chồng chéo.

Đại diện Cục Dân số và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh Chương trình phối hợp giữa là bước đi cụ thể nhằm tăng cường gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức xã hội nghề nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ về dân số và phát triển. Trong bối cảnh công tác dân số đang chuyển mạnh sang cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm và chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời, vai trò của các hoạt động tư vấn, truyền thông, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng ngày càng trở nên quan trọng.

Cục Dân số kỳ vọng, thông qua Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031, hai bên sẽ triển khai hiệu quả nhiều mô hình, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam trong tình hình mới.

Phó giáo sư Phạm Thanh Bình-Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam khẳng định Hiệp hội sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với cộng đồng. Hiệp hội xây dựng và phát triển mạng lưới tư vấn viên, cộng tác viên sức khỏe và đồng hành cùng Cục Dân số trong việc đưa các chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các nhóm dân số ưu tiên.

Theo Chương trình phối hợp, Cục Dân số và Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam sẽ tập trung phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: tăng cường truyền thông, tư vấn, tập huấn nâng cao nhận thức về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vị thành niên, tiền hôn nhân; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách; ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ AI trong tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp phục vụ các hoạt động vì cộng đồng./.

