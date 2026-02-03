TP Hồ Chí Minh: Đa số nhà hàng tiệc cưới đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong số 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đã kiểm tra, chỉ có một cơ sở vi phạm khi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hiệu lực, tất cả cơ sở còn lại trên địa bàn đều tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Thông tin được đại diện Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh công bố chiều 3/2.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh và chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương rà soát và triển khai kiểm tra đột xuất đối với các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn.

Sở đã huy động lực lượng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác kiểm tra diễn ra nhanh chóng, toàn diện, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả giám sát.

Thực tế, trên địa bàn có 130 cơ sở trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đăng ký hoạt động nhưng Sở An toàn thực phẩm chỉ kiểm tra được 121 cơ sở, có 9 cơ đã không còn hoạt động.

Quá trình kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm phát hiện 1 cơ sở có hành vi vi phạm “Kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực” và đã xử phạt 25 triệu đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn trên địa bàn có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, từ điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ pháp lý đến quy trình chế biến, phục vụ.

Việc lưu trữ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở được thực hiện tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra hồ sơ thực tế, các đoàn ghi nhận đa số nhân viên và người quản lý trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở đều có “Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm” theo quy định.

Điều này phản ánh việc các doanh nghiệp đã chấp hành quy định về đào tạo nguồn nhân lực, một yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm quá tải khách, công tác vệ sinh khu vực chế biến và quản lý dụng cụ ăn uống tại một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, cần được giám sát thường xuyên.

Sở An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm.

Sở yêu cầu chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát quy trình vệ sinh của nhân viên, nhất là nhân viên thời vụ để đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật./.

Kiểm tra, xử lý thông tin mất vệ sinh tại nhà hàng tiệc cưới ở Thành phố Hồ Chí Minh Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.