Phát hiện, xử lý hơn 4.600 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 8 năm thực hiện Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, lực lượng thú y toàn quốc đã phát hiện, phối hợp xử lý 4.640 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt trên 80 tỷ đồng.

Các nhóm vi phạm phổ biến như vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu (trên cạn, thủy sản): Nhập khẩu sản phẩm động vật tồn dư các chất độc hại, nhiễm vi sinh vật vượt quá mức giới hạn cho phép; sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm mà trên nhân bao bì ghi tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất không theo danh sách doanh nghiệp của nước đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam; sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, không bảo đảm vệ sinh thú y...

Bên cạnh đó, vi phạm còn xảy ra trong quá trình sản xuất thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép ±10% so với hàm lượng ghi trên nhãn; sản xuất thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tiếp theo là các hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra vệ sinh thú y; giết mổ, lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố trong vùng có dịch không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng vi phạm trên là do nhận thức pháp luật của cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hạn chế; vi phạm thường xảy ra ban đêm rất khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý; cơ sở hạ tầng, nhân lực thú y cấp cơ sở còn mỏng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát tại các địa bàn rộng gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp giữa thú y - quản lý thị trường - công an chưa đầy đủ; kinh phí phục vụ kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc thú y ít, địa điểm để thực hiện kiểm dịch lại động vật ít, gần như không có.

Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025, hệ thống cơ quan thanh tra được phân thành 2 cấp là Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố.

Trong khi, từ ngày 1/3/2024, thực hiện Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố đã không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y được phát hiện phải chuyển sang Thanh tra Sở hoặc thanh tra tỉnh thực hiện xử phạt, vì vậy chưa đáp ứng tính kịp thời, gây khó khăn cho đối tượng vi phạm thực hiện quyết định và khó khăn cho cơ quan chuyên ngành kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được chặt chẽ, dẫn đến tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót vi phạm. Công tác xử lý vi phạm bị hạn chế bởi thiếu phối hợp liên ngành.

Trước những vướng mắc, bất cập trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chính quyền hai cấp; bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, công an cấp huyện; quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thủ trưởng các chi cục ở địa phương để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành thú y../.

