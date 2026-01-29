Phòng chống lây nhiễm virus Nipah nguy hiểm bằng cách nào?

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Hiện tại Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah ở người. Tuy nhiên, do đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao và có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa vẫn là rất cần thiết.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, truyền thông về tình hình dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát.

Hạn chế nguy cơ nhiễm virus Nipah bằng cách nào?

Để chủ động, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với dơi, đặc biệt là dơi ăn quả. Không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị dơi cắn, luôn rửa sạch, gọt vỏ kỹ và đun sôi nước ép trước khi dùng. Đặc biệt, việc tránh tiếp xúc với nhựa cây chà là là một khuyến cáo quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại các khu vực Bangladesh và Ấn Độ.

Ngoài ra, các loại cây dơi thường trú ngụ như chà là, xoài, chuối, sung… nên được trồng cách xa khu dân cư, chuồng trại và nơi chăn thả gia súc.

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với lợn, bò, dê… bị bệnh hoặc nghi nhiễm. Nếu bắt buộc phải giết mổ, xử lý hoặc tiêu hủy động vật nghi nhiễm, người chăn nuôi nên mang găng tay và quần áo bảo hộ. Đồng thời, cần khử trùng và vệ sinh chuồng trại định kỳ, cách ly ngay lập tức các trang trại hoặc gia súc nghi nhiễm khi phát hiện dịch.

- Người dân nên tránh tiếp xúc gần với người bệnh nếu không có biện pháp bảo hộ an toàn và rửa tay thường xuyên sau khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác.

- Khi chăm sóc người nhiễm virus, mọi người nên sử dụng khẩu trang, găng tay và các phương tiện bảo hộ thích hợp, đồng thời tránh dùng chung đồ cá nhân với người bệnh.

- Nhân viên y tế cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn, bao gồm rửa tay, đeo khẩu trang, găng tay và sử dụng đồ bảo hộ. Các mẫu bệnh phẩm lấy từ người hoặc động vật nghi nhiễm virus phải được xử lý trong phòng thí nghiệm an toàn, dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế đến các khu vực đang có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết.

Trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo đầy đủ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

Trái cây bị dơi cắn. (Ảnh: Shutterstock)

Tỷ lệ tử vong rất cao

Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho hay theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 05 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 02 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận tại Ấn Độ.

Virus Nipah đang quay trở lại ở một số khu vực, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp virus Nipah vào nhóm tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao, trong khi chưa có vaccine hoặc thuốc đặc hiệu. Điều này làm tăng mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác ca bệnh ở phạm vi nhỏ tại một số quốc gia, chưa tạo thành các ổ dịch lớn. Tỷ lệ chết/ mắc bệnh do virus Nipah gây ra ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%./.

Người mắc virus Nipah sẽ có những biểu hiện như thế nào? Ban đầu, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng giống bệnh cúm như sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, nôn mửa và đau họng, khiến bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm.