Phòng chống dịch bệnh do virus Nipah: Nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng yêu cầu toàn ngành Y tế thành phố chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch; tăng cường khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có khả năng lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết.

Thời gian ủ bệnh từ 4-14 ngày, các triệu chứng thường gặp gồm đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; trường hợp nặng có thể xuất hiện rối loạn ý thức và viêm não cấp tính.

Ngành Y tế thành phố khuyến cáo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngay từ khâu tiếp đón; khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, đặc biệt đối với người có tiền sử đi, đến hoặc trở về từ các quốc gia, khu vực đang lưu hành dịch bệnh.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, các cơ sở y tế cần tổ chức cách ly tạm thời, thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế dự phòng để xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc, chăm sóc người bệnh; tăng cường tập huấn chuyên môn, sẵn sàng phương án ứng phó khi xuất hiện tình huống dịch bệnh.

Đối với công tác y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố được giao đẩy mạnh giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, chú trọng theo dõi sức khỏe người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đến từ khu vực có dịch hoặc có hành trình liên quan đến khu vực có dịch; chủ động phát hiện sớm các biểu hiện nghi ngờ để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực có dịch nếu không thực sự cần thiết; chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch, thông báo ngay cho cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; tránh tiếp xúc với dơi ăn quả và các động vật có nguy cơ lây truyền bệnh; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi ngờ hoặc mắc bệnh để phòng ngừa lây nhiễm./.

Yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ngay tại cửa khẩu Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám sát và phòng chống virus Nipah nhằm ngăn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.