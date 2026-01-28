Yêu cầu 3 đơn vị ngừng kinh doanh sữa Alula Gold Reflux nghi nhiễm độc tố

Ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay đã gửi liên tiếp 3 văn bản về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm sữa Alula Gold Reflux nghi nhiễm độc tố đang bị Cơ quan quản lý về thực phẩm thu hồi.

Văn bản được gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ausmart (Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Cách mạng Tháng Tám, Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam (Địa chỉ: T19, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Center số 67 Lê Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee (Địa chỉ: Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Hà Nội).

Cả 3 văn bản trên đều thông tin, ngày 26/1, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) - Trung Quốc và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ, danh sách gồm:

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Ausmart tại https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ausmart ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất nêu trên.

Cục An toàn Thực phẩm cho biết qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do Công ty Vitagermine sản xuất nêu trên.

Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất nêu trên./.

