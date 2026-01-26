Sữa Aptamil thu hồi ở nước ngoài, Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát tại Việt Nam

Liên quan đến một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của thương hiệu Aptamil được phân phối ở Vương quốc Anh và châu Âu đang bị thu hồi khẩn cấp, do lo ngại về khả năng chứa độc tố gây hại, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đến Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g.

Ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm ký cho hay ngày 23/01/2026, Công ty Danone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Tiếp đó, ngày 24/01/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency - FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Danone sản xuất.

Các đơn vị có liên quan làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên. Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/01/2026.

Bên cạnh đó, để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

