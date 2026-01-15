Khởi động dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng vô sinh

Ngày 14/1, Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn trong cộng đồng đã được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược với hệ thống nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, Merck Healthcare Việt Nam, nhằm nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng.

Các đơn vị cam kết đồng hành nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y khoa tiên tiến, từ đó góp phần cải thiện tình trạng hiếm muộn tại Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Theo ước tính khoảng 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30. Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024 và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, theo báo cáo ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn, chiếm khoảng 7,7%. Vấn đề trên không chỉ là thách thức y khoa hiện đại, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh, cản trở sự phát triển dân số bền vững.

Tại sự kiện, các bên đã chính thức công bố những trụ cột hợp tác chiến lược. Theo đó, ba đơn vị sẽ phối hợp tổ chức nhiều chương trình giáo dục nâng tầm nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, phòng và điều trị vô sinh hiếm muộn, góp phần thúc đẩy lối sống chủ động và lành mạnh hơn.

Bên cạnh tiếp tục lan tỏa kiến thức y khoa bổ ích, dự án còn mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y tế chuyên sâu, hiện đại và an toàn đến người dân thông qua mạng lưới “gần dân, sát dân” của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và bệnh viện. Trên cơ sở hợp tác, các bên cùng triển khai chuỗi hoạt động thiết thực từ tư vấn, tầm soát, phòng ngừa đến điều trị hiệu quả.

Các bên ký kết hợp tác chiến lược nhằm nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những năm gần đây, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và vô sinh, hiếm muộn có xu hướng gia tăng, trong khi Việt Nam đối diện thực trạng mức sinh giảm. Thông qua hợp tác này, các bên mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh, hiếm muộn; đồng thời xây dựng một môi trường hỗ trợ, nhân văn và toàn diện dành cho các cá nhân và cặp vợ chồng đang đối mặt với tình trạng này.

Thông qua giáo dục, sự thấu cảm và các giải pháp y học tiên tiến, dự án tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong cuộc sống của những người vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh đó, dự án kỳ vọng sự hợp tác lần này sẽ góp phần nâng cao tỷ suất sinh của Việt Nam, giải quyết nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay.

Dự án được khởi động bằng cách tiếp cận vừa khoa học, vừa đầy thấu cảm, để mỗi người dân cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và được hỗ trợ bằng những thông tin dễ hiểu, đáng tin cậy. Dự án sẽ đưa các chương trình tầm soát, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần hơn với cộng đồng, không chỉ ở thành phố lớn mà cả các khu vực nông thôn, nơi mà tiếp cận y tế chuyên khoa vẫn còn nhiều rào cản./.

