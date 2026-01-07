Bộ Y tế tổ chức trao giải cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4

Tối 7/1, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4.

Cuộc thi góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, thực hành dinh dưỡng khoa học, tạo nên những cộng đồng gắn kết, chia sẻ tích cực.

Năm 2025 đánh dấu những bước chuyển mình lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy khám chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh từ sớm, coi việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua tháng 12/2025 được đánh giá là bước ngoặt lớn, chính thức đưa công tác dự phòng trở thành trụ cột của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng ban Tổ chức cho biết Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4 cùng nhiều chương trình, sự kiện khác, được Báo xác định chính là nhiệm vụ truyền thông sức khỏe xuyên suốt và tích cực để góp phần cụ thể hóa những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, cùng ngành Y tế nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của rèn luyện thể dục và ăn uống khoa học, khám bệnh định kỳ.

Tinh thần của cuộc thi mùa 4 cũng bám sát chủ trương “phòng bệnh suốt đời - phòng bệnh từ sớm - phòng bệnh từ xa” mà Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy về chăm sóc sức khỏe.

Trải qua 3 mùa giải thành công, Cuộc thi năm nay tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ về số lượng ứng viên với hơn 5.332 người đăng ký tham gia.

Ban Tổ chức trao giải Nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4 gồm 3 vòng thi (mỗi vòng kéo dài 1 tháng), gồm: Vòng đăng ký và tham gia thi trực tuyến, rèn luyện và thực hành dinh dưỡng trong 1 tháng để lựa chọn Top 100 ứng viên; Vòng thi trực tuyến và tương tác cùng chuyên gia, chia sẻ kiến thức để chọn Top 30 ứng viên; Vòng xếp hạng Top 12 ứng viên xuất sắc nhất để trao giải.

Theo Ban Tổ chức, tổng số cân nặng thay đổi của toàn bộ ứng viên năm nay là 21.326kg; 23.215cm vòng eo được thu nhỏ; khoảng 99,1% ứng viên có sự thay đổi rõ rệt về chỉ số cơ thể. Ngoài ứng viên trực tiếp, trong 3 tháng, cuộc thi đã lan tỏa đến hàng nghìn người khác thông qua kết nối của ứng viên và các hoạt động định kỳ mỗi vòng thi; độ tuổi phổ biến của ứng viên từ khoảng 30-45, ở nhiều vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

“Những con số thay đổi của ứng viên không chỉ đơn thuần là chuyện giảm cân hay tăng cân, mà chính là phòng bệnh. Và dù không thay đổi đáng kể cân nặng thì bản thân quá trình rèn luyện, thực hành dinh dưỡng của các ứng viên và của hàng nghìn, hàng vạn người hưởng ứng cùng cuộc thi đã là việc phòng bệnh hiệu quả nhất,” nhà báo Trần Tuấn Linh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng cho ứng viên Ngô Xuân Bách đến từ Hà Nội; giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho ứng viên Nguyễn Thị Vân (Quảng Ngãi). Các giải thưởng còn lại gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư được trao cho 10 ứng viên.

Các giải thưởng được trao:

Bộ Y tế phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4 Cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ 9/9 đến hết ngày 25/12/2025. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra 12 ứng viên xuất sắc nhất để tôn vinh trong Lễ Tổng kết và trao giải.