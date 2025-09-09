Bộ Y tế phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần thứ 4

Sáng 9/9, Lễ phát động Cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần thứ 4 được Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào xã hội đầy sức sống với hàng nghìn người tham gia, hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh, video được lan tỏa và hàng triệu lượt tương tác trên không gian số.

“Quan trọng hơn, đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện xúc động, về nghị lực giảm hàng chục kilogram để tìm lại sự tự tin, về quyết tâm vượt qua sự trì trệ để rèn luyện hằng ngày, hay về hạnh phúc của những gia đình cùng nhau thay đổi lối sống để khỏe mạnh, gắn kết hơn. Mỗi thí sinh, mỗi hành trình là một minh chứng sinh động cho việc phòng bệnh hơn chữa bệnh," Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Trải qua 3 năm tổ chức liên tiếp, Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi để trở thành một phong trào xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng , tạo nên một cộng đồng thực hành dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện khoa học.

Sức hút của chương trình được minh chứng qua số lượng người tham gia tăng trưởng vượt bậc qua từng năm: từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022 , tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024. Đằng sau những con số là hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi ngoạn mục cả về thể chất lẫn tinh thần, khẳng định giá trị và ý nghĩa thiết thực mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, năm nay, bên cạnh việc kế thừa những điểm đặc sắc đã làm nên thương hiệu, Cuộc thi lần thứ 4 sẽ tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối với chuyên gia; mở thêm các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của các gia đình, nhóm bạn...

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi kêu gọi mọi người dân từ đủ 18 tuổi và trong điều kiện sức khỏe phù hợp hãy đăng ký tham gia để cùng tham gia vào một hành trình 3 tháng rèn luyện sức khỏe và thực hành dinh dưỡng khoa học.

Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ 9/9/2025 đến hết ngày 25/12/2025. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra 12 ứng viên xuất sắc nhất để tôn vinh trong Lễ Tổng kết và Trao giải dự kiến được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội và phát sóng trực tiếp trên truyền hình./.

Thông tin chi tiết về cuộc thi: Cách đăng ký tham gia: Đăng ký tại website cuộc thi tại địa chỉ https://toikhoedephon.vn/ chính thức mở từ ngày phát động. Thời gian tổ chức: Từ ngày 09/9/2025 đến hết ngày 25/12/2025. Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe. Nội dung và các vòng thi: Cuộc thi gồm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 1 tháng. Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng. 01 Giải Nhất: 30.000.000 đồng. 02 Giải Nhì: mỗi giải 20.000.000 đồng. 03 Giải Ba: mỗi giải 10.000.000 đồng. 05 Giải Tư: mỗi giải 5.000.000 đồng. Và các giải phụ khác.

