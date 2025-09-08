Sáng 8/9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025, nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Giải Báo chí này hướng tới việc phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên nhiều lĩnh vực, từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến, cũng như những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thông qua các tác phẩm báo chí, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ phát động, Tiến sỹ Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh báo chí đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Thông qua những câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn, các tác giả có thể giúp phá bỏ rào cản kỳ thị, lan tỏa thông tin chính xác và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động. Giải thưởng này không chỉ nhằm tôn vinh các tác giả mà còn là một lời kêu gọi toàn dân chung tay chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Tiến sỹ Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế).

Phó Giáo sư Phan Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi cho hay mỗi tác phẩm báo chí góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, phản ánh sự vận động của chính sách trong và ngoài nước về HIV/AIDS, và mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc chỉ người trong cuộc mới có thể kể.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm cả 3 chỉ tiêu: số người mới nhiễm HIV, số ca chuyển sang AIDS và số tử vong liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt những kết quả rất ấn tượng: 95% người nhiễm HIV/AIDS được bao phủ bảo hiểm y tế, gần 90% người điều trị ARV được chi trả từ quỹ BHYT, và hơn 95% số người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế. Để hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Những thách thức mới đòi hỏi các bên phải có cách tiếp cận mới, giải pháp truyền thông sáng tạo, mạnh mẽ hơn.

Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 20/11/2025. Đối với các trường hợp chưa đăng, phát, Ban tổ chức sẽ chọn để đăng tải trên Báo Sức khỏe và Đời sống và hệ sinh thái của báo.

Các loại hình và thể loại báo chí được chấp nhận bao gồm: Báo điện tử (tin, phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự, multimedia, megastory, longform), Truyền hình (phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, phim tài liệu báo chí) và Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh)./.

Gửi hồ sơ trực tuyến qua website chính thức: https://giaibaochi2025.skds.vn Hồ sơ dự thi gồm: Thông tin tác giả/nhóm: Họ tên, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính. Thông tin liên hệ: Địa chỉ thường trú, số điện thoại, email; Đơn vị công tác (nếu có). Sơ yếu lý lịch ngắn gọn (200-300 chữ), kèm ảnh chân dung (khuyến khích). Dữ liệu tác phẩm kèm theo: Báo điện tử: đường link bài báo; Truyền hình: file âm thanh/hình ảnh kèm kịch bản hoặc lời dẫn; Ảnh báo chí: file ảnh gốc độ phân giải cao, kèm chú thích đầy đủ. Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào dịp Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12/2025).

Phát hiện mới về virus bạch cầu và tiềm năng điều trị HIV Trong thử nghiệm, khi đoạn "ức chế" của virus bạch cầu HTLV-1 bị loại bỏ hoặc đột biến, virus này hoạt động mạnh hơn và dễ bị hệ miễn dịch tiêu diệt.