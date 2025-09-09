Vụ bác sỹ hành hung khách hàng: Đình chỉ hoạt động Nha khoa Tuyết Chinh

Liên quan đến vụ việc bác sỹ nha khoa hành hung khách hàng, sau khi kiểm tra đột xuất Nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông và phát hiện nhiều vi phạm tại đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đoạn video clip một người mặc áo blouse trắng hành hung khách hàng lan truyền trên mạng xã hội, chiều 8/9, Sở Y tế Thành phố đã kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp (cũ) cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 cho Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sỹ N.T.T.C phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám như: Không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn ghi nhận có 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Giải trình với đại diện Sở Y tế, bác sỹ N.T.T.C cho biết từ năm 2021, nữ khách hàng N.T.T.T đến phòng khám niềng răng chỉnh nha, tuy nhiên, do không hài lòng về kết quả điều trị nên nữ khách hàng này đăng tải nội dung lên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng.

Chiều 3/9, chị N.T.T.T tới phòng khám trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả niềng răng, cả hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sự việc trên. Hình ảnh người mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung người bệnh lan truyền trên mạng xã hội là bác sỹ N.T.T.C.

Theo chia sẻ của chị N.T.T.T, sau khoảng 2 năm niềng răng tại Nha khoa Tuyết Chinh, chị cảm thấy răng mình nghiêng vào phía trong nhiều hơn nên đã đến cơ sở nha khoa khác kiểm tra thì được chẩn đoán bị tiêu xương răng, cần tháo niềng sớm.

Tháng 8/2025, chị N.T.T.T được cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng nhưng từ đó, hàm răng của chị bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ. Sau nhiều lần liên hệ chủ cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh về sự cố trên, chị N.T.T.T vẫn không nhận được phản hồi.

Chiều 3/9, chị N.T.T.T cùng một người bạn đến Nha khoa Tuyết Chinh, yêu cầu gặp chủ cơ sở trao đổi phương án điều trị. Sau khi lời qua tiếng lại thì xảy ra sự việc như đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Hạnh Thông đang điều tra và thu thập chứng cứ vụ việc.

Ngay trong chiều 8/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, làm rõ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Y tế khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu thông tin cần thiết về phòng khám tại “Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh” (https://tracuu.medinet.org.vn). Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”./.

