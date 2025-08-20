Hà Nội: Khởi tố, bắt giam đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư Sky Central

Ngày 20/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ hành hung người phụ nữ tại chung cư ở phường Phương Liệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng."

Vụ án bắt nguồn vào lúc 0 giờ ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội nhận được trình báo của gia đình chị N.T. (sinh năm 1997) về việc khoảng 22 giờ 35 phút ngày 9/8, chị T. bị một người đàn ông đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến chị T. bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tới hiện trường thu nhận hình ảnh được camera an ninh ghi lại, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người chứng kiến sự việc.

Hình ảnh cắt từ video về vụ việc.

Sau đó, Công an phường Phương Liệt nhanh chóng xác định Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) là người đã có hành vi hành hung chị T.

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Tại trụ sở Công an, Thành khai mâu thuẫn bắt nguồn từ việc con của Thành và con chị N.T. chơi với nhau rồi xảy ra xung đột. Sau đó, con của Thành về mách bố mẹ bị con chị N.T. đánh.

Tối 9/8, khi nhìn thấy chị N.T. tại sảnh chờ thang máy B1 - chung cư Sky Central, Thành đến gặp, yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được chấp thuận nên đã đấm, đạp nhiều lần vào người chị T.

Chỉ đến khi bảo vệ và người dân xung quanh can ngăn, Thành mới dừng tay và quay trở về nhà./.

