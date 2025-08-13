Cơ quan chức năng Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ thầy giáo hành hung học sinh

Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa báo cáo vụ việc liên quan tới đoạn clip một thầy giáo của nhà trường đi tới nhà dân tát tới tấp vào mặt một học sinh lớp 7.

Theo báo cáo của Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, ngày 9/8 đã xảy ra vụ việc thầy Vũ Xuân Tuyên, giáo viên Tiếng Anh của nhà trường quát mắng, tát em N.T.H., học sinh lớp 7 một trường ở xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa.

Thầy Tuyên và em H. có quan hệ họ hàng (bố em H. là chú của thầy Tuyên). Từ khi em H. học lớp 3, gia đình đã gửi gắm thầy Tuyên kèm cặp, giúp đỡ học tập.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do trong lúc trò chuyện với bạn bè, em H. nói anh mình (thầy Tuyên) dạy khó hiểu với lời lẽ thô tục. Bức xúc vì H. có lời nói thiếu lễ phép với mình, thầy Tuyên đã đến nhà H., quát mắng và tát em trước sự chứng kiến của mẹ em.

Ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy và Ban Giám hiệu nhà trường đã họp khẩn, cử thầy Vũ Xuân Tuyên đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc phối hợp cùng gia đình chăm sóc em H.

Sau đó, thầy Tuyên cùng gia đình đưa em đến Bệnh viện Tai-Mũi-Họng Trung ương (Hà Nội) để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em H. bị rách màng nhĩ tai trái, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe đã ổn định.

Ngày 11/8, Hội nghị cán bộ cốt cán của nhà trường đã phân tích, làm rõ vụ việc, yêu cầu thầy Tuyên tiếp tục chăm sóc em H., kiểm điểm và viết tường trình đầy đủ, rõ ràng. Các tổ chuyên môn được giao nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra việc giáo viên thực hiện các hoạt động tại địa phương theo đúng quy định. Nhà trường thường xuyên liên hệ với gia đình em H. để nắm bắt tình hình và phối hợp chăm sóc.

Trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân, sau đó có hành động tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên. Sự việc được xác định xảy ra tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa.

Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33, ngày 8/8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Đắk Lắk: Giáo viên sử dụng dây điện rút lõi để đánh học sinh Một số học sinh cho biết từng bị cô Xuân sử dụng dây điện (đã rút lõi đồng) để đánh vào bắp chân và dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng nếu nói chuyện trong lớp (chưa thực hiện hành vi nhét giẻ).