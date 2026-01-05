Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc ở Vĩnh Long

Ngày 5/1, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Cục đã nhận được thông tin sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Unisoll Vina trong Khu công nghiệp Giao Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ: Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), nhiều người đã phải nhập viện với các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, nóng ran, đau đầu, nghi là bị ngộ độc thực phẩm.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực chữa trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm…

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Cục An toàn Thực phẩm đã có 3 văn bản gửi Sở Y tế Sơn La, Đồng Tháp và Vĩnh Long liên quan đến các vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm nhiều người mắc, nhập viện, thậm chí có trường hợp đã tử vong ngoại viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Sơn La./.

Khẩn trương xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp và Sơn La Tại Đồng Tháp, sau bữa ăn trưa tại công ty, nhiều người nhập viện với triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy; tại Sơn La, một số người trong gia đình ở bản Kích Máng nhập viện nghi do ngộ độc.