13 người được cứu sống nhờ 2 trường hợp chết não hiến tạng

Từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2 trường hợp chết não hiến tạng giúp mang lại sự sống, ánh sáng cho 13 người khác, qua đó cho thấy ý nghĩa nhân văn cao cả của hành động hiến tạng cứu người, nối dài sự sống.

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 2 ca ghép tạng song song, đó là ghép tim và ghép gan cho 2 người bệnh từ nguồn tạng hiến chết não.

Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngày 4/1, đơn vị nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia về một trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện đã cử êkíp chuyên môn sang tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

Người bệnh được ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối, nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao.

Trong tình trạng suy tim tiến triển và đáp ứng điều trị nội khoa hạn chế, ghép tim là phương án điều trị duy nhất. Song song đó, ca ghép gan được chỉ định cho người bệnh 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được ghép gan kịp thời.

Trong đêm 4/1, các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chạy đua với thời gian để ghép tim và gan kịp thời cho 2 người bệnh.

Đến gần nửa đêm, trái tim đã đập nhịp đầu tiên và mảnh gan cũng được tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật trong cơ thể những người nhận tạng.

Cùng với 2 người bệnh được ghép tim và gan tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, một mảnh gan khác được điều phối về Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi và hai giác mạc được điều phối ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận một trường hợp hiến tạng sau khi rơi vào tình trạng chết não. Người hiến là ông N.Đ.T.L (sinh năm 1974), nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, yếu nửa người trái.

Người bệnh được chẩn đoán xuất huyết não bán cầu phải lượng lớn đẩy lệch đường giữa và tràn vào hệ thống não thất, diễn tiến nguy kịch.

Sau khi các bác sỹ 3 lần xác định người đàn ông chết não, người thân đã quyết định hiến tạng để cứu người.

Với sự điều phối của Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia, 8 tạng của người hiến tặng đã được đưa về các trung tâm ghép trên cả nước để ghép cho những bệnh nhân cần gồm: 1 người được ghép phổi, 1 người được ghép tim, 2 người được ghép thận, 2 người được ghép gan và 2 người được ghép giác mạc.

Đặc biệt, trái tim được lựa chọn ghép cho một bé trai 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước thời điểm ghép tim, bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ buộc các bác sĩ phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời. May mắn, sau nỗ lực của các bác sỹ, trái tim người hiến đã đập trong lồng ngực của cậu bé 15 tuổi, hoàn tất quá trình ghép tim căng thẳng./.

